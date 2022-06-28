Son dakika haber | Hollanda'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber | Hollanda'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

28.06.2022 21:31
Son dakika haber | Hollanda'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hollanda'nın kuzeyindeki Zwartemeer Gölü'ne eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Hollanda'nın kuzeyindeki Zwartemeer Gölü'ne eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Hollanda Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, 2 kişinin bulunduğu eğitim uçağının Amsterdam'ın kuzeydoğusundaki Leystad Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra Zwartemeer Gölü'ne düştüğü belirtildi.

Ülke basınındaki haberlerde uçakta bulunan 63 yaşındaki eğitmen ve 24 yaşındaki öğrencinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Acil müdahale ve itfaiye ekiplerinin helikopter ve botlarla olay yerine intikal ettiği bildirildi.

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Kaynak: AA

Hollanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Hollanda'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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