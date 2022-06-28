Acil müdahale ve itfaiye ekiplerinin helikopter ve botlarla olay yerine intikal ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Hollanda'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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