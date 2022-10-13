Son dakika haber | Hollanda'da "Genç Etki Ödülleri" için aday gösterilen Türk öğrencinin heykeline saldırı

Hollanda'da "Genç Etki Ödülleri"nde "Eşit Şanslar" dalında aday gösterilen Türk kökenli öğrenci Alihan Uzun'un yaşadığı kasabada dikilen heykeli saldırıya uğradı.

Heykelin başı koparılarak bisiklet yoluna, üst kısmı kanala atılmış, alt kısmı ise heykelin üzerinde bulunduğu kaide ile yerde yıkık halde bulundu.

Hendrik İdo Ambacht kasabasında yaşayan, Delft Teknik Üniversitesinde Teknik Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans yapan 22 yaşındaki Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok "şaşkın" ve "üzgün" olduğunu söyledi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yapılan saldırıyı kınayan Uzun, "Böyle bir kişinin kendisiyle ilgili bir sorunu olduğu açık. Şu ana kadar çok olumlu tepkiler aldım, ilk defa böyle bir nefret eylemi görüyorum." dedi.

Polise suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Uzun, "Heykelim kimliği belirsiz kişiler tarafından başı koparılmış halde bisiklet yolunda bulundu ve belden üstü ise muhtemelen elektrikli testereyle kesilmiş ki çok düzgün gözüküyordu. Bu kısmı da heykelin yanındaki kanalda bulundu. Bacak ve ayak kısmı ise heykelin üzerinde bulunduğu kaide ile yerde yıkık duruyordu." ifadesini kullandı.

Uzun, Hendrik İdo Ambacht belediyesi, ABN Amro Bankası ve Genç Etki Vakfı'nın (Young Impact) kendisini arayarak üzüntülerini dile getirdiklerini, desteklerini ve heykelinin farklı bir yere yeniden dikileceğini bildirdiklerini aktardı.

Uzun, Hollanda Eğitim Bakanlığı Gençlik Konseyinde, eğitim seviyesi düşük ebeveynlerin çocukları için "Hayalimdeki Özgeçmiş" projesini geliştirdiği için ABN Amro Bankası tarafından desteklenen Genç Etki Vakfının 6. kez organize ettiği Genç Etki Ödülleri'nde "Eşit Şanslar" dalında aday gösterilmişti.

Uzun, eğitim seviyesi düşük ebeveynler ile eğitim seviyesi yüksek olan ebeveynlerin çocukları arasında eşit şans sağlamak için geliştirdiği projeyle gençlere özgeçmişlerini oluşturmak için atölyeler düzenliyor.