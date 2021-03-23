Son dakika haber | Hollanda'da Kovid-19 kısıtlamaları 20 Nisan'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Son dakika haber | Hollanda'da Kovid-19 kısıtlamaları 20 Nisan'a kadar uzatıldı

23.03.2021 22:29
Son dakika haber | Hollanda'da Kovid-19 kısıtlamaları 20 Nisan'a kadar uzatıldı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde 23 Ocak'ta yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlamasının 20 Nisan'a uzatıldığını açıkladı.

Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde 23 Ocak'ta yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlamasının 20 Nisan'a uzatıldığını açıkladı.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge'nin yaptığı ortak basın toplantısında, 15 Aralık'ta yürürlüğe giren sıkılaştırılmış Kovid-19 tedbirlerinin ve 23 Ocak'ta yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlamasının 20 Nisan'a uzatıldığı bildirildi.

Başbakan Rutte, zorunlu olmadıkça mayısa kadar yurt dışı seyahatlerinin yapılmaması tavsiyesinde bulundu.

Sağlık Bakanı de Jonge, negatif test sonucu sunmak kaydıyla, yükseköğretim öğrencilerinin 26 Nisan itibarıyla haftada bir gün yüz yüze eğitime geçebileceği bilgisini paylaştı.

Sokağa çıkma kısıtlaması 31 Mart'tan itibaren başlayacak

Bu kapsamda, Kovid-19 salgınını önlemek amacıyla 21.00-04.30 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 31 Mart'tan geçerli olmak üzere saat 22.00 itibarıyla başlayacak.

Hollanda'da 15 Aralık'ta yürürlüğe giren sıkılaştırılmış Kovid-19 tedbirlerine göre, temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın gibi yerler dışındaki tüm dükkan ve mağazalar kapatılırken, sadece internet üzerinden sipariş edilen ürünler kapıda teslim edilebiliyor.

Uzmanlar, günlük vaka sayıları giderek artan ülkede 3'üncü dalganın içinde olunduğuna dikkati çekmişti.

Hollanda, Hükümet, Nisan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Hollanda'da Kovid-19 kısıtlamaları 20 Nisan'a kadar uzatıldı - Son Dakika


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