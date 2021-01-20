Son dakika haber... Hollanda'da Kovid-19 tedbirleri artırılıyor - Son Dakika

Son dakika haber... Hollanda'da Kovid-19 tedbirleri artırılıyor

20.01.2021 18:57
Son dakika haber... Hollanda'da Kovid-19 tedbirleri artırılıyor, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan tedbirlere rağmen vaka sayısının yeterince düşmemesi sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması ve uçuş yasağının da içinde olduğu bir dizi yeni tedbir açıkladı.

Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan tedbirlere rağmen vaka sayısının yeterince düşmemesi sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması ve uçuş yasağının da içinde olduğu bir dizi yeni tedbir açıkladı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Sağlık Bakanı Hugo de Jonge'nin düzenlediği basın toplantısında, "Salgın İdare Heyeti"nin tavsiyeleri üzerine hükümetin akşam 20.30'dan başlayarak sabah 04.30'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması getiren bir yasa tasarısını Parlamentoya sunduğu bildirildi.

Parlamentonun yarınki toplantısında görüşülecek öneri kabul edilirse 22 Ocak Cuma gününden itibaren yürürlüğe girecek sokağa çıkma kısıtlaması 10 Şubat'a kadar sürecek.

Yasak saatlerinde işe gidenler ve yemek dağıtımı yapanların iş yerlerinden alacakları çalışma belgeleriyle sokağa çıkabilecekleri bildirildi.

Hastalık, acil durum, adli işlemler ve evcil hayvan gezdirme gibi nedenlerle sokağa çıkanlar yasaktan muaf olacak.

Yasağı ihlal edenlere 95 avro idari para cezası uygulanacak.

Herkesi kısıtlamalara uymaya davet eden Rutte, sokağa çıkma yasağı uygulanan Avrupa ülkelerinde bunun olumlu sonuçlarının görüldüğünü belirtti.

Seyahat kısıtlamaları

Parlamentoda görüşülecek tasarıya göre Hollanda, İngiltere ile hava ve deniz yolu, Güney Afrika ve tüm Güney Amerika ülkeleriyle hava yolu ulaşımını 23 Ocak Cumartesi gece yarısından itibaren durdurulacak.

Yeni düzenlemeyle hava yoluyla seyahat edenlerin zorunlu karantinaya gireceği ve karantinada olup olmadıklarının kontrol edileceği aktarıldı.

İngiltere'de görülen Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türü sebebiyle tedbirlerde sıkılaşma kararı aldıklarını belirten Başbakan Rutte, "Herkes üçüncü dalgaya karşı uyarıyor, bunu ciddiye almalıyız." dedi.

Mevcut tedbirlerin daha hızlı yayılan yeni türle başa çıkmak için yeterli olmadığını dile getiren Bakan de Jonge, "İngiltere ve İrlanda'da işlerin birdenbire nasıl kötüleştiğini gördük." dedi.

Diğer tedbirler

Hükümetin aldığı diğer tedbirlere göre 25 Ocak Pazartesi gününden itibaren cenaze törenlerine katılabilecek kişi sayısı 100'den 50'ye indirildi.

Daha önce ev ziyaretlerinde 13 yaşından büyük sadece 2 kişi ağırlanabilirken, yarından itibaren 13 yaşından büyük sadece bir kişi misafirliğe kabul edilebilecek.

Ülkede 25 Ocak'tan itibaren ilkokulların ve çocuk kreşlerinin açılması planlanmışken bu tarih 9 Şubat'a ertelendi.

Günlük vaka sayılarının 5 bin civarında seyrettiği Hollanda'da Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 13 bini geçmişti.

İngiltere, Hollanda, Hükümet, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Hollanda'da Kovid-19 tedbirleri artırılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin gündemindeki Sokratis Papastathopoulos, Arsenal'le sözleşmesini feshetti Fernando Muslera, Denizlispor maçıyla 7 ay sonra sahalara döndü Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Son Dakika: İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama: 3 ölü Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var 5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş
Son Dakika: Türkiye'de 20 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 159 kişi vefat etti, 6 bin 435 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 159 kişi vefat etti, 6 bin 435 yeni vaka tespit edildi         
20:00
Joe Biden, resmen ABD'nin 46. Başkanı oldu Joe Biden, resmen ABD'nin 46. Başkanı oldu         
19:04
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Genel rahatlama 2022'de olabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Genel rahatlama 2022'de olabilir         
18:42
Türk Telekom'da goller yağmur gibi geliyor! Galatasaray, farkı açıyor Türk Telekom'da goller yağmur gibi geliyor! Galatasaray, farkı açıyor         
17:46
10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi 10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi         
17:11
Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
16:14
Şarkışla Belediyesi'nde işçilerin maaşına yüzde 50 zam yapıldı Şarkışla Belediyesi'nde işçilerin maaşına yüzde 50 zam yapıldı         
15:19
Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı         
15:04
Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı         
14:49
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti         
14:35
Ceyda Düvenci'nin kızı ile ilgili yaptığı 'Regl' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Ceyda Düvenci'nin kızı ile ilgili yaptığı 'Regl' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
14:10
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 20:25:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Hollanda'da Kovid-19 tedbirleri artırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei