Son dakika haber: Hollanda'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri Rutte'nin partisi kazandı - Son Dakika

Son dakika haber: Hollanda'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri Rutte'nin partisi kazandı

18.03.2021 08:52
Son dakika haber: Hollanda'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri Rutte'nin partisi kazandı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Hollanda'daki genel seçimlerini, ilk sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Mark Rutte'nin önderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) kazandı.

Hollanda'daki genel seçimlerini, ilk sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Mark Rutte'nin önderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) kazandı.

Hollanda'da korona virüs salgını gölgesinde yapılan genel seçimlerde sandıklar kapandı. Seçimler salgın tedbirleri çercevesinde 15 Mart'ta başlamıştı. Yerel saatle 21.00 itibari ile oy verme işlemi sona ererken, seçimlere katılım oranının yüzde 82'den fazla olduğu belirtildi. Seçimlerde 37 parti parlamentonun alt kanadındaki 150 sandalye için yarıştı.

İlk sandık çıkış anketlerine göre ise, Başbakan Mark Rutte'nin önderliğindeki merkez sağ Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) kazandığı bildirildi. Resmi olmayan sonuçlara göre VVD'nin 36, Demokratlar 66'nın (D66) 27, Özgürlük Partisi'nin (PVV) 17, Hristiyan Demokrat Parti'nin (CDA) 14, İşçi Partisi'nin (PvdA) 9, Yeşil Sol (GL) ve Sosyalist Partisi'nin 6'şar sandalye kazanması bekleniyor.

VVD, 2017 seçimlerine kıyasla sandalye sayısın 3 artırırken, seçimleri 4'üncü kez kazanması halinde Rutte Hollanda'nın en uzun süre görev yapan başbakanı unvanını alacak.

Aşırı sağcı Geert Wilders'in liderliğindeki PVV bu seçimde kampanyasını İslam karşıtlığı üzerine kurarken, bir önceki seçime kıyasla 3 sandalye kaybetti.

Tunahan Kuzu'nın liderliğinde kurulan ve üyelerinin çoğunluğunun Türk olduğu Denk partisinin ise, 2017 seçimlerine kıyasla 1 sandalye kaybettiği ve 2 sandalye kazandığını bildirildi.

Bu seçimlerin Hollanda hükümetinin Covid-19 salgınına tepkisine ilişkin bir referandum olarak görülürken, kesin sonuçların yerel saatle 01.00'de açıklanması bekleniyor.

Sandık çıkış anketine göre, hiçbir partinin hükümeti tek başına kuracak sandalye sayısına ulaşamadığı ve en az 3 partili bir koalisyon hükümeti kurulacağı öngörülüyor.

Öte yandan Rutte ve kabinesinin, meclisin yaptığı soruşturma sonucu çocuk bakım ödeneği alan 30 binden fazla göçmen kökenli aileyi dolandırıcılıkla suçlayarak zarara uğrattığının ortaya çıkması ile 15 Ocak'ta istifa etmişti.

-İHA-

Mark Rutte, Hollanda, Özgürlük, Sandık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Hollanda'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri Rutte'nin partisi kazandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

PSG yenilgisi sonrası Fransız basını Burak Yılmaz'ı övüp Yusuf Yazıcı'yı eleştirdi Artvin'de küle dönen köyün son 24 yılda 3 kez yandığı ortaya çıktı Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt ABD'den HDP'ye açılan kapatma davası ve vekilliği düşürülen Gergerlioğlu için ilk yorum Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Usta yorumcu helallik istedi Yıldız futbolcunun inanılmaz sıvı kaybı! Terleyerek verdiği kilo şaşkınlık yarattı Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ile yeniden izleyici karşısına çıkacak
HDP'den kapatma davasına ilişkin ilk açıklama: Ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir HDP'den kapatma davasına ilişkin ilk açıklama: Ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir         
08:53
Soymak için girdikleri evde yakayı ele veren hırsızlar, ev sahibini bıçakladı Soymak için girdikleri evde yakayı ele veren hırsızlar, ev sahibini bıçakladı         
08:43
Fener Rum Patrikhanesi'nde itaatsizlik depremi! Kadıköy Metropoliti aforoz edildi Fener Rum Patrikhanesi'nde itaatsizlik depremi! Kadıköy Metropoliti aforoz edildi         
08:25
MHP'de kritik gün geldi çattı! Bahçeli Kurultay'a tek aday giriyor, yönetimde yüzde 40 değişim bekleniyor MHP'de kritik gün geldi çattı! Bahçeli Kurultay'a tek aday giriyor, yönetimde yüzde 40 değişim bekleniyor         
07:57
Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası kötü haberi verdi: Son 15 günde çoğu ilimizde vaka artışı görüldü Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası kötü haberi verdi: Son 15 günde çoğu ilimizde vaka artışı görüldü         
00:25
Optimar'ın Başkanı Daşdemir anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı! Halkın çoğunluğu Optimar'ın Başkanı Daşdemir anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı! Halkın çoğunluğu "HDP kapatılsın" diyor         
23:32
Burak Deniz'den çok konuşulacak evlilik açıklaması Burak Deniz'den çok konuşulacak evlilik açıklaması         
22:51
Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu         
21:57
Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi         
19:42
Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü         
18:45
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi         
15:38
Yasak aşk yaşayan adamın Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı         
14:12
Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın"         
13:00
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor         
12:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 09:13:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Hollanda'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri Rutte'nin partisi kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei