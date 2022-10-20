Son dakika haber | Hollanda polisi, ırkçı PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna müdahale edecek - Son Dakika
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Son dakika haber | Hollanda polisi, ırkçı PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna müdahale edecek

20.10.2022 12:26
Son dakika haber | Hollanda polisi, ırkçı PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna müdahale edecek

Son dakika haberler: Hollanda polisinin, İslam ve göçmen karşıtı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalıların (PEGIDA) Rotterdam'da planladığı gösteriye, Kur'an-ı Kerim yakılması halinde müdahale edeceği bildirildi.

Hollanda polisinin, İslam ve göçmen karşıtı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalıların (PEGIDA) Rotterdam'da planladığı gösteriye, Kur'an-ı Kerim yakılması halinde müdahale edeceği bildirildi.

PEGIDA, iki hafta önce sosyal medya hesabından, cumartesi Rotterdam'da, pazar günü de Lahey'de Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı görseli içeren bir afiş ile İslam karşıtı gösteri planladıklarını duyurdu.

Gösteride, Kur'an-ı Kerim yakılacağı duyumunu alan Rijnmond İslami Kuruluşlar Platformu (SPIOR), gösteriye izin verilmemesi için Rotterdam Belediyesine başvurdu, Denk Partisi temsilcileri belediye meclisinde acil oturum başvurusunda bulundu ve BIJ1 partisi provokasyona karşıt gösteri düzenlemek için harekete geçti.

Rotterdam Belediye Başkan Yardımcısı Robert Simons, bunun üzerine belediye meclisine yazdığı mektupta, PEGIDA'nın gösterisini yasaklama ve içeriğine karışma yetkileri olmadığını ve yasaklayamayacaklarını belirtti.

PEGIDA'nın belediyeye yaptığı gösteri başvurusunda Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin bildirilmediğini ifade eden Simons, Hollanda Savcılığına göre ülkede Kur'an-ı Kerim gibi kutsal kitapların yakılmasının veya yırtılmasının ceza kanunu tarafından yasak olmadığına dikkat çekti.

Bu durumun, ayrımcı nitelikteki ifadeler, sloganlar veya davranışlar nedeniyle ya da ateş yakmanın tehlikeye yol açması durumunda farklı olabileceğini kaydeden Simons, belediyenin kamu düzeni ve güvenliğiyle ilgili düzenlemeye göre kamusal alanda ateş yakmanın yasak olması nedeniyle PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim yakması durumunda polisin müdahale edeceğine vurgu yaptı.

PEGIDA, sosyal medya hesabından bugün, Kur'an-ı Kerim'e zarar vermeden eve dönmeyecekleri paylaşımında bulundu.

Denk Partisi Rotterdam Belediye Meclis Üyesi Serkan Soytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu gösteriye izin verilmemesi ve yasaklanması gerektiğini belirterek, "Çok açık olayım. Bir grup beyinsiz aptalın, bu kabul edilemez eylemle kentte yaşayan insanları aşağılamasına ve onları gereksiz yere incitmesine izin veremeyiz. Bu eylem saygısızca, kaba ve kötü niyetlidir. Bu insanlar Müslüman toplumunu korkutmaya ve kışkırtmaya çalışıyorlar." dedi.

Soytekin, "Rotterdam'da on binlerce Müslüman var. Onlara kutsal kitabın yakıldığını görmek sadece bir hakaret olmayacak. Ayrıca çok acıtacaktır." ifadesini kullandı.

PEGIDA hareketi

PEGIDA, ilk eylemini 20 Ekim 2014'te Almanya'nın Dresden kentinde düzenlemiş, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla 12 kişi tarafından organize edildiği öne sürülen bu eyleme 350 kişi katılmıştı.

Pazartesi günleri yapılan gösterilere katılanların sayısı sürekli artarak 2015'in Ocak ortasında 25 bine çıkmıştı. Ancak daha sonra bu gösterilere katılım azalmıştı.

PEGIDA, Almanya dışında ve ülkenin diğer kentlerinde yabancı düşmanı gruplara ilham kaynağı olmuştu.

Kaynak: AA
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Rotterdam, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Hollanda polisi, ırkçı PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna müdahale edecek - Son Dakika

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