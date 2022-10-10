Son dakika haber! Hollandalı STK'nin hükümet aleyhine açtığı "yardımlı intihar" davası sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haber! Hollandalı STK'nin hükümet aleyhine açtığı "yardımlı intihar" davası sürüyor

10.10.2022 19:28
Son dakika haber! Hollandalı STK'nin hükümet aleyhine açtığı "yardımlı intihar" davası sürüyor

Son dakika haberine göre Hollanda'da Cooperative Last Will (Müşterek Son Arzu) isimli STK'nin, "yardımlı (hekim destekli) intihar"ın suç olmaktan çıkarılması için açtığı davada duruşma görüldü.

Hollanda'da Cooperative Last Will (Müşterek Son Arzu) isimli STK'nin, "yardımlı (hekim destekli) intihar"ın suç olmaktan çıkarılması için açtığı davada duruşma görüldü.

İdari başkent Lahey'deki Bölge Mahkemesi'nde açılan davada, hekimin tavsiye ettiği bir ilacın alınmasıyla gerçekleşen, "yardımlı intihar" olarak bilinen yaşamı sonlandırmanın cezalandırılmasının insan hakkı ihlali olduğu belirtildi.

STK üyeleri, mevcut yasanın "yardımlı intihar"ın suç olmasının "kişinin yaşamını kendi kontrolüyle ve onuruyla sonlandırmasını engelleyerek" insan hakkı ihlali teşkil ettiğini iddia etti.

Yaklaşık 30 bin üyesi olan Cooperative Last Will'in Başkanı Jos van Wijk, Hollanda'nın, "yardımlı intihar"ı serbest kılarak bu alanda yine öncü olmasını istediğini ifade etti.

Hollanda'nın eşcinsel evlilik, ötenazi ve kürtajın yasalaşmasında öncü ülke olduğuna değinen Van Wijk, "Şimdi de yardımlı intiharın serbest olmasında öncülük etmeliyiz." dedi.

Yaşamına son vermek isteyen hastaların mevcut ötenazi yasasından yaralanabileceğini savunan hükümet avukatı Erik Koppe ise duruşmada "Hükümetin yardımlı intiharı yasallaştırmak ya da kolaylaştırmak gibi bir yükümlülüğü yok." savunmasını yaptı.

Mahkeme, 14 Aralık'ta kararını açıklayacağını bildirdi.

Ötenazi, tedavisi mümkün olmayan ağır hastalık durumunda bazı sıkı koşullara bağlı olarak doktor tarafından enjekte edilen bir ilaçla aktif şekilde veya tedavinin sonlandırılmasıyla pasif şekilde yapılırken, "yardımlı intihar" hekimin tavsiye ettiği ilacın hasta tarafından kendi kontrolünde alınmasıyla gerçekleştiriliyor.

Hollanda'da, "yardımlı intihar"ı talep edenlerin sayısı az olmakla birlikte, savcılık geçen yıl Van Wijk hakkında "yardımlı intihar suçunu hedefleyen bir suç örgütüne üyelikten" soruşturma başlatmıştı.

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Kaynak: AA

Hollanda, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Hollandalı STK'nin hükümet aleyhine açtığı 'yardımlı intihar' davası sürüyor - Son Dakika

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