Son dakika haber... Honda, yeşil teknolojilerin Ar-Ge yatırımlarına 10 yılda 8 trilyon yen ayırdı - Son Dakika

Honda Motor, yeşil teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projeleri için gelecek 10 yılda 8 trilyon yen (63 milyar dolar), yatırım yapacağını açıkladı.

Japon üreticinden yapılan açıklamada, elektrikli araçlar başta olmak üzere yeşil teknolojilere yapacakları yatırımlara ilişkin bilgi verildi.

Firmanın, yatırımlar kapsamında 2030 yılına kadar küresel bazda 30 farklı modelde 2 milyon elektrikli otomobil imal etmeyi hedeflediği kaydedilen açıklamada, artan küresel rekabet nedeniyle 2040 yılında yurt dışına sattığı araçların ise tamamının elektrikli olacağı ifade edildi.

Honda Başkanı ve Üst Yöneticisi Mibe Toşihiro, düzenlediği basın toplantısında, elektrifikasyon ve yazılım teknolojilerine 5 trilyon yen (39 milyar dolar) harcanacağını açıkladı.