Son dakika haber | Hong Kong Filarmoni Orkestrası üyeleri Kovid-19 karantinasına girdi - Son Dakika

Son dakika haber | Hong Kong Filarmoni Orkestrası üyeleri Kovid-19 karantinasına girdi

13.10.2020 15:23
Son dakika haber | Hong Kong Filarmoni Orkestrası üyeleri Kovid-19 karantinasına girdi, System.String[]

Son dakika habere göre HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi Filarmoni Orkestrasındaki bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından orkestranın yaklaşık 100 üyesi karantinaya girdi.

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi Filarmoni Orkestrasındaki bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından orkestranın yaklaşık 100 üyesi karantinaya girdi.

Hong Kong Filarmoni Orkestrası klarnet grup şefi Andrew Simon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orkestranın bas klarnetçisinin Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

South China Morning Post gazetesinin, adının açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, orkestranın diğer üyeleri ve bir sonraki konserdeki dinleyiciler için hastalığın bulaşma riski olabileceği kaydedildi.

Yetkili, söz konusu risk göz önüne alınarak orkestranın yaklaşık 100 üyesinin karantinaya girdiğini söyledi.

Hong Kong Filarmoni Orkestrası, yeni sezona sosyal mesafenin korunduğu önlemlerle 9 Ekim'de girmişti.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam de orkestranın ilk konserini dinleyenler arasındaydı.

Hong Kong'da şimdiye kadar 5 bin 202 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 4 bin 921 kişi de iyileşti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Sosyal Medya, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Hong Kong Filarmoni Orkestrası üyeleri Kovid-19 karantinasına girdi - Son Dakika

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