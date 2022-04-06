Son dakika haber! Hong Kong hükümetinin iki numaralı ismi Baş Sekreter Lee istifasını sundu - Son Dakika
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Son dakika haber! Hong Kong hükümetinin iki numaralı ismi Baş Sekreter Lee istifasını sundu

06.04.2022 11:17
Son dakika haber! Hong Kong hükümetinin iki numaralı ismi Baş Sekreter Lee istifasını sundu

Son dakika haberine göre Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde yerel hükümetin iki numaralı ismi Baş Sekreter John Lee Ka-chiu istifasını sundu.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde yerel hükümetin iki numaralı ismi Baş Sekreter John Lee Ka-chiu istifasını sundu. Lee'nin 8 Mayıs'ta yapılacak baş yönetici seçiminde aday olmak üzere görevinden ayrıldığı tahmin ediliyor.

Baş Yönetici Carrie Lam, yaptığı açıklamada, Lee'nin istifasını kendisine sunduğu, istifayı Hong Kong'un anayasası niteliğindeki Temel Yasa'ya uygun olarak merkezi hükümete ilettiğini bildirdi.

Lam önceki gün, gelecek seçimlerde ikinci dönem aday olmayacağını açıklamıştı.

İstifasıyla baş yönetici seçimi için önü açılan Lee'nin bu akşam düzenleyeceği basın toplantısında resmen adaylığını duyurması bekleniyor.

ABD'nin yaptırım uyguladığı isim

Lam gibi merkezi hükümete yakın çizgideki bir aday olarak bilinen Lee, yerel hükümetin müsteşarlığı niteliğindeki, baş yöneticiden sonra en yetkili ikinci konum olan Baş Sekreter görevine Çin Devlet Konseyi tarafından, Lam'ın tavsiyesiyle 25 Haziran 2021'de atanmıştı.

Daha önce İç Güvenlik Sekreteri olan polis kökenli Lee'nin, 2019'da suçluların iadesi yasa tasarısına karşı başlayan hükümet karşıtı protesto hareketinin bastırılmasında ve 2020'de kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası'yla demokrasi yanlısı muhaliflere karşı yürütülen soruşturmalardaki rolü nedeniyle ödüllendirildiği yorumları yapılmıştı.

Lee ve Lam, ABD'nin, muhalefete yönelik baskılar nedeniyle yaptırım uyguladığı Hong Konglu yetkililer arasında yer almıştı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, John Lee, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Hong Kong hükümetinin iki numaralı ismi Baş Sekreter Lee istifasını sundu - Son Dakika


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