Hong Kong'da, bir alışveriş merkezinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı izleyenler arasında Çin marşının yuhalanması üzerine polis soruşturma başlattı.

BBC'nin haberine göre, Hong Kong'da yüzlerce kişi Tokyo'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nı izlemek için bir alışveriş merkezinde bir araya geldi.

Kalabalıkta çekilen bir videoda, Olimpiyatlar'da Çin marşının çalındığı esnada izleyiciler arasından bazılarının marş ile yuhalayarak alay ettiği, bazılarının ise "Biz Hong Kong'uz" sloganları attığı kaydedildi.

Hong Kong polisi, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek, alışveriş merkezinin güvenlik kameralarından toplanan görüntülerin incelendiğini ifade etti.

Ayrıca, kalabalığın arasında Hong Kong'da geçen yıl yürürlüğe giren tartışmalı Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal edilebilecek sloganların da atıldığı aktarıldı.

Ulusal Marş Yasası uyarınca Çin marşına hakaret etmekten suçlu bulunanlar, 3 yıla kadar hapis ve 50 bin Hong Kong doları para cezasına çarptırılabiliyor.

Çin Milli Marşı için yasa çıkarılmıştı

Çin hükümeti, Kasım 2017'de ülkenin Milli Marş'ına hakaret ve aşağılayıcı davranışta bulunanlara 15 güne kadar gözaltı, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, siyasi haklardan mahrumiyet cezaları verilebilmesini öngören yasa kabul etmişti.

Hong Kong ve Makau Özel İdari Bölgelerinde uygulanması kararlaştırılan yasa, Hong Kong'da daha önce yabancı takımlarla yapılan futbol maçlarında taraftarların Çin ulusal marşını yuhalaması sonrası çıkarılmıştı.

"Gönüllülerin Yürüyüşü" adlı marş, 1949'da milli marş olarak kabul edilmişti.

Hong Kong'da yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitlelerce sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken; bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbette kadar hapis cezası verilebileceği belirtiliyor.