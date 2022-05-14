Son dakika haber: Horasan'da otomobil uçuruma yuvarlandı, 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Horasan'da otomobil uçuruma yuvarlandı, 6 yaralı

14.05.2022 09:31
Son dakika haber: Horasan'da otomobil uçuruma yuvarlandı, 6 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Danişment köyü yakınlarında seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan 77 BR 805 plakalı otomobil uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazada araç içinde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar Horasan ve Erzurum'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM

Son dakika haber: Horasan'da otomobil uçuruma yuvarlandı, 6 yaralı
Son dakika haber: Horasan'da otomobil uçuruma yuvarlandı, 6 yaralı

YORUMLAR
500
Nehirde kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor Nehirde kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor Son dakika gündem: Erzurum'da 2 öğrencinin ölümüne neden olan sürücüye yakalama kararı çıkarıldı Son dakika gündem: Erzurum'da 2 öğrencinin ölümüne neden olan sürücüye yakalama kararı çıkarıldı

Otomobil, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Horasan'da otomobil uçuruma yuvarlandı, 6 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
09:22 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere sebze fidesi desteği sağlanacak
09:16 Ses kayıtları ortaya çıktı! Putin'in kan kanseri olduğu iddiası Rusya'yı karıştırdı
08:45 Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi aradı: En kısa sürede görüşelim
08:39 Deniz Seki'yi kimse tanıyamadı! Son paylaştığı fotoğrafta Bülent Ersoy'a benzetildi
08:33 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi barfiks demirine asılı halde bulundu! Acı haber arkadaşlarını yasa boğdu
08:25 Google Çeviri 24 yeni dili sistemine ekledi
07:58 Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı
03:29 New York Times Trabzonspor'un şampiyonluğunu sayfasında paylaştı
07:10 Biden İsrail tarafından öldürülen gazeteci hakkında konuştu: Soruşturulması gerekiyor
00:45 İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyatlarda İtalya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 09:37:13. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Horasan'da otomobil uçuruma yuvarlandı, 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement