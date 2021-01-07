Son dakika haber | Hrant Dink cinayeti davasında tutuklanmasına hükmedilen Veysal Şahin, Adana'da yakalandı

Son dakika haberleri... Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti davasında, cinayeti önceden bildiğine dair delillerin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği sürenin azlığı nedeniyle hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartılması üzerine Adana'da gözaltına alınan eski Trabzon jandarma...

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti davasında, cinayeti önceden bildiğine dair delillerin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği sürenin azlığı nedeniyle hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartılması üzerine Adana'da gözaltına alınan eski Trabzon jandarma istihbarat görevlisi Veysal Şahin, cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartılan eski Trabzon jandarma istihbarat görevlisi Veysal Şahin'in kentte olduğunu belirledi. Ekipler, evinin yakınlarında gözaltına aldığı Veysal Şahin'i emniyete götürdü. Daha sonra adliyeye sevk edilen Şahin, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Dün, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın duruşmasında, mahkeme heyeti, eski Trabzon jandarma istihbarat görevlileri Veysal Şahin ile Volkan Şahin'in, cinayeti daha önceden bildiklerine dair dosya kapsamında delillerin bulunması ve tutuklulukta geçen sürelerinin azlığı nedeniyle tutuklanmalarına hükmetmişti.

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