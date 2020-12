Hrant Dink davasında Ali Fuat Yılmazer'e ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı firari sanık Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcılık mütalaasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve firari savcı Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında yakalama kararı bulunduğunu kaydederek, dosyalarının ayrılmasını talep etti. Sanıklardan 11'inin üzerlerine atılı suçlardan beraatını talep eden savcılık, 36 sanığın çeşitli oranlarda hapse mahkum edilmesini talep etti.

YILMAZER'İN SAVUNMALARINA İTİBAR EDİLEMEYECEĞİ KAYDEDİLDİ

Savcılıkça celse arasında hazırlanan 68 sayfalık mütalaada, dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in yargılama esnasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği ve sanığın savunmalarına itibar edilmeyerek, üzerine atılı suçlardan kurtulmaya yönelik savunmalar yaptığının değerlendirildiği kaydedildi. Sanık Yılmazer'in yöneticilerinden olduğu FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda hareket ettiğini belirten savcılık, Hrant Dink'in öldürüleceğini önceden bilmesine karşın hayatını korumak için görevini yerine getirmediğini vurguladı. Savcılık mütalaasında, sanık Yılmazer'in 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' ve 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından 18 yıl 3 aydan 31 yıla kadar hapse mahkum edilmesi ve tutukluluk halinin devamı talep edildi.

AKYÜREK'İN FAİLLERLE İRTİBATLI OLDUĞU VURGULANDI

Savcılık mütalaasında, sanık Ramazan Akyürek'in Hrant Dink'in öldürülmesi öncesinde farklı tarih ve zamanlarda can güvenliğine ilişkin tehditler ortaya çıkmasına karşın tedbir alınması için ilgili birimlerle irtibata geçmediği ve faillerle irtibatlı olarak öldürülmesine yardım ettiği belirtildi. Sanık Akyürek'in 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini isteyen savcılık, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'resmi belgede sahtecilik', 'resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 21 yıl 6 aydan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık Hamza Celepoğlu'nun Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli diğer sanıklarla ve İstanbul Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli sanıklarla cinayetin planlanması ve icrası noktasında müşterek hareket ettiğini kaydeden savcılık, Celepoğlu'nun 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hapisle cezalandırılarak tutuklanmasını talep etti.

TEM'DE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADIĞI BELİRTİLDİ

Sanık Ercan Gün'ün FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda Ogün Samast'ın Samsun İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde çekilen görüntülerini yayınlayarak örgütün cinayet üzerindeki amacını gerçekleştirmeye çalıştığı belirtildi. Mütalaada, sanığın 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar cezalandırılması istendi.

Savcılık mütalaasında, sanıklar Ahmet İlhan Güler ve Engin Dinç'in 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçundan beraatına, 'görevi kötüye kullanma' suçundan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Sanık Ali Öz'ün cinayet sonrasında beyanlarının aynı yerde görev yaptığı diğer sanıklarla farklılık arz etmesi ve çelişkiler bulundurması nedeniyle beyanlarına itibar edilmediği, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli sanıklarla ve İstanbul Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli sanıklarla birlikte hareket ettiği kaydedildi. Sanığın 'kasten öldürme' ve 'anayasayı ihlal' suçlarından ayrı ayrı müebbet hapsini isteyen savcılık, 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 10 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteyerek tutuklanmasını talep etti.

