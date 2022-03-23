Son dakika haber: HRW'den Uganda'ya "yasa dışı gözaltı merkezlerini kapatma" çağrısı - Son Dakika

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), tutuklulara işkence yapıldığını ileri sürdüğü yasa dışı gözaltı merkezlerini kapatması için Uganda hükümetine çağrı yaptı.

HRW'nin yayımladığı "Sadece Adalete İhtiyacım Var: Uganda'da Gayriresmi İşkence Merkezlerinde Kanunsuz Gözaltı ve Suistimal" başlıklı rapor, polis ve askerlerce yapılan keyfi tutuklama, hukuka aykırı gözaltı ve işkence muamelelerini belgeledi.

Uganda'nın başkenti Kampala'da 2019-2021 döneminde kanunsuz şekilde tutuklanan 34 kişiyle mülakat yapan HRW yetkilileri, milletvekilleri, muhalefet partileri ve çeşitli tanıklar ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin sonucunda elde edilen ve tutukluların maruz kaldıkları suistimaller ayrıntılarıyla raporda yer aldı.

Örgüt, Uganda hükümetine tüm yetkisiz gözaltı merkezlerini kapatma çağrısında bulunarak, halihazırda tutuklu kişilerin derhal mahkemeye çıkarılması gerektiğini ifade etti.

HRW Afrika Araştırmacısı Oryem Nyeko, "Mağdurlara yardım etmek, tacizci güvenlik ajanlarından hesap sormak, cezasızlık ve adaletsizlik hayaletlerini sona erdirmek için acil adımlara ihtiyaç var." dedi.

Rapora göre, güvenlik birimlerinde görevli kişiler, evlere ve iş yerlerine giderek insanları plakasız araçlarla kaçırdı. Kimi zaman silah zoru ile kaçırılan bu kişilere bilinmeyen madde enjeksiyonu, elektrik verilmesi, fiziksel istismar ve cinsel saldırı gibi işkenceler uygulandığı iddia edildi.