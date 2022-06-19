Son dakika haber | HSK'nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı.

HSK'nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir , Kocaeli , Kayseri 'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.

Kaynak: AA

Hakimler Savcılar Kurulu, Güncel, Son Dakika

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