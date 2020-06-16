Son dakika haber | Huawei'den Babalar Günü'ne özel kampanya - Son Dakika

Huawei, Babalar Günü'nde teknoloji seven babalar için MateBook 13 2020, MediaPad T5 10 ve Watch GT 2e ürünlerinde indirim fırsatları sunuyor.



Huawei açıklamasına göre, Huawei Online Mağaza'da geçerli kampanya kapsamında 12-30 Haziran'da Huawei Watch GT 2e fiyatı 1.199 TL'den 999 TL'ye, 12-21 Haziran'da Huawei MediaPad T5 10 32GB fiyatı ise 1.499 TL'den 1.399 TL'ye düşüyor.



Ayrıca, 12-21 Haziran'da Huawei MateBook 13 2020 AMD versiyonu, Huawei Freelace kablosuz kulaklık ile birlikte kampanyalı 6 bin 499 TL olarak belirlendi.



Watch GT 2e



Huawei, ilk kez Watch GT 2e ile kan oksijen doygunluğu (SpO2) izleme özelliğini kullanıcılarına sunuyor. İki haftalık pil ömrüyle desteklenen cihaz, küresel tüketicilerin günlük yaşamına bilimsel ancak sportif bir katkı getirmek için tasarlandı.

Akıllı saat, kullanıcıların sağlık durumlarını gerçek zamanlı anlamalarını sağlayan hassas kalp atış hızı izleme, anormal kalp atış hızı uyarıları, basınç seviyesi ve uyku izleme özelliklerini de destekliyor. Huawei Watch GT 2e ayrıca, 100'den fazla spor modunu destekliyor ve hangi sporun yapılmakta olduğunu yapay zeka desteği ile kendisi algılayabiliyor.



MateBook 13 2020



Huawei MateBook 13 ise yenilikçi teknolojinin gücünü sahip olduğu tüm bağlantı ve performans özellikleriyle birlikte profesyonellere sunuluyor.

Huawei FullView ekranı, olağanüstü taşınabilirliği ve üstün yapım kalitesini bir araya getiren yeni Huawei MateBook 13, yenilenen Huawei Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de güncelledi. Bu yeni özelliklerle Huawei MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, "sürükle-bırak" özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor.

Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.



MediaPad T5 10



Huawei'nin performans ile taşınabilirliği birleştirdiği tabletlerden olan Huawei MediaPad T5 10, Full HD çözünürlükte 10,1 inçlik ekranı, 3 GB RAM, 32 GB depolaması ve uzun pil ömrü sunan 5100 mAh bataryası ile babalar için teknoloji hediyesi olarak öne çıkıyor.