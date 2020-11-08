Son dakika haber | HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam Diyarbakır İl Kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber | HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam Diyarbakır İl Kongresinde konuştu Açıklaması

08.11.2020 15:41
Son dakika haber | HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam Diyarbakır İl Kongresinde konuştu Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberler... Diyarbakır'da, Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) 3. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da, Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) 3. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi.

Öğretmenevinde düzenlenen 3. Olağan İl Kongresinde konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, küresel emperyalist güçlerin, bozulan sistemlerini yeniden kurmak için yeni bir düzen hedeflediğini belirtti.

Sağlam, "Tasarladıkları dünyayı yeniden dizayn etmek için İslam ülkelerini parçalamak, ümmeti oluşturan toplumları bölmek ve çatıştırmak istiyorlar. Bunu engellemenin yolu, ümmetin iç sorunlarının İslam adaleti üzerine çözülmesi ve küresel emperyalizmin müdahalesine fırsat verilmemesidir." diye konuştu.

"Emperyalizmin coğrafyamızdaki en büyük argümanı Kürt meselesidir"

"Bugün emperyalizmin coğrafyamızdaki en büyük argümanı Kürtler ve Kürt meselesidir. Bu sorunu tarihimizden ve inancımızdan gelen deneyimlerle çözersek onların heveslerini kursaklarında bırakmış oluruz." diyen Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başını Fransa'nın çektiği İslam'a, İslami değerlere ve İslam'ın kutsallarına yapılan saldırılar bu plan ve programların bir parçası. İslam'ın kutsallarına saldırılar yapılarak İslam toplumlarının sinir uçlarına dokunulmaktadır. Bu hakaretler yıllar önce hesabı yapılmış ve alt yapısı oluşturulmuş saldırılardır. Müslümanlar bu hakareti hiçbir şekilde kabul etmemeli. Bu saldırıya karşı çaresiz de değiliz. İki milyara yakın bir İslam toplumu var. Peygamberini canından aziz bilen yüz milyonlarca peygamber sevdalısı var. Bugün iki milyara yaklaşan nüfusu ile Müslümanlar'ın sadece Fransız mallarını boykot etmesi bile yapılan bu küstahlıktan vazgeçilmesine yetecektir. Ancak bir daha bu tür alçaklığa hiç kimsenin cüret etmemesi için İslam ülkeleri Fransa ile diplomatik, askeri, siyasi ve ekonomik ilişkilerini derhal askıya almalıdırlar."

Stratejik gıda ürünlerinin önemi

Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına değinen Sağlam, bu yüzden hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalara da şifa diledi.

Koronavirüs salgınının, stratejik gıda ürünlerinin bir ülke için ne kadar önemli olduğunu net bir şekilde ortaya koyduğuna işaret eden Sağlam, bundan ders alınarak stratejik öneme sahip ürün, mal ve hizmetlerin üretilmesinin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Sağlam, "Hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri yerli imkanlarla üretebilmek için gerekli tedbirler alınmalıdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek liste ile yapılan seçimde HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığına Faruk Dinç seçildi.

Hür Dava Partisi, Diyarbakır, İslam, Kürt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam Diyarbakır İl Kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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