Son dakika haber! Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi silahtan sonra avcılık kıyafetleri de üretecek - Son Dakika

Konya'nın av tüfeği üretim merkezlerinden Huğlu Mahallesi'nde kurulan tekstil atölyesinde, bundan sonra avcılık için gerekli tekstil ürünleri de üretilecek.

Beyşehir Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nin proje ortaklığında hazırlanan Huğlu Av Tüfekleri Tekstil Atölyesi'nin açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri de katıldı.

Barış, Genel Müdürlük olarak yeni dönemde bölgelerin potansiyellerin fırsatlarını, imkanlarını, kabiliyetlerini öncelikle ortaya çıkartıp bunları fonlayıp, projelendirerek programladıklarını belirterek, "Bunun ekonomide sosyal hayatta, ulusal ve yerel düzeyde, hatta uluslararası düzeyde bir değere dönüşmesini ülkemize, bölgemize katkı değer olarak dönüş yapmasını arzu ediyoruz. Bu yönde, bu doğrultudaki her türlü düşünceyi, fikri, proje ve programı da her düzeyde destekliyoruz." dedi.

Törende konuşan AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı da, Huğlu'da tekstil atölyesi kurulmasının, "Huğlulu hanımlardan kendilerine gelen, nasılsa eşlerimiz çalışıyor burada silah üretiyorlar, savunma sanayisine katkıları var, biz de yelektir, şapkadır, çantadır bu tür ürünleri dışarıdan alıyoruz, bunu biz de yapabiliriz, elimizden gelir' diyerek talep etmeleri üzerine, bu konuda nelerin yapılabileceğini değerlendirirken" ortaya çıktığını söyledi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise ilçe olarak Huğlu bölgesinin silahta ortaya koyduğu iddiayı tekstil alanına taşımasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından 50 kadının istihdam edileceği tekstil atölyesinin açılışı yapıldı.