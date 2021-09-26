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Son dakika haber... Hükümet raporuna göre Japonya'da iş piyasalarının Kovid-19'a karşı ihtiyacı "dirençli ekonomi" - Son Dakika

Son dakika haber... Hükümet raporuna göre Japonya'da iş piyasalarının Kovid-19'a karşı ihtiyacı "dirençli ekonomi"

26.09.2021 05:29
Son dakika haber... Hükümet raporuna göre Japonya'da iş piyasalarının Kovid-19'a karşı ihtiyacı

Gelen son dakika haberlerine göre Japonya'nın, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının durdurulması ve eş zamanlı olarak işletme faaliyetlerin sürdürülmesi için "dirençli bir ekonomiye" ihtiyacı olduğu bildirildi.

Japonya'nın, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının durdurulması ve eş zamanlı olarak işletme faaliyetlerin sürdürülmesi için "dirençli bir ekonomiye" ihtiyacı olduğu bildirildi.

Hükümetin "2021 mali yılı ekonomi ve finans beyaz bülteni" başlığıyla yayımladığı yıllık raporda, Kovid-19'la mücadele, iş piyasalarının sıkıntıları ve sosyo-ekonomik faaliyetlerin gidişatına dikkati çekildi.

Kovid-19 salgınının halen kontrol altına alınamadığı kaydedilen raporda, reform önlemleri ile ekonominin canlandırılmasına odaklanılamadığı vurgulandı.

Raporda, tedarik zinciri aksamaları gibi "aciliyet gerektiren durumlara esneklikle müdahale edebilecek bir ekonominin" inşa edilmesi gerektiği kaydedildi.

Yerel ekonomiyi "toparlanma aşamasında ancak adımları ılımlı" olarak nitelendiren rapor, "baskılayıcı" şeklinde tanımladığı 3 sahada tavsiyelerini sundu.

Buna göre, Kovid-19'un ekonomik canlanmayla dengelenmesi, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve iş gücü piyasalarındaki likiditenin teşvik edilmesi önerildi.

İç tüketimin canlandırılması ve kurumsal faaliyetlerin desteklenmesi için "aşı pasaportu" diye bilinen resmi sertifikaların kullanılmasının önemi vurgulandı.

Üretim oranları düşen yarı iletken çip ve otomobil parçaları gibi temel ürünlerinin tedarik açıklarına karşı yeni yöntemlerin geliştirilmesi gerektiği kaydedildi.

Öte yandan raporda, Dijitalleşme Ajansı kurulması ve hükümetin "2050'ye kadar net 0 karbon" hedefi, "reformlara yönelik büyük adımlar" olarak tanımlandı.

Salgın nedeniyle düşen Japonya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının (GDP) bu yıl sonuna kadar salgın öncesi seviyeyi yeniden yakalamasının beklendiğini kaydedildi.

Ekonomi, Japonya, Reform, Finans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Hükümet raporuna göre Japonya'da iş piyasalarının Kovid-19'a karşı ihtiyacı 'dirençli ekonomi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Hükümet raporuna göre Japonya'da iş piyasalarının Kovid-19'a karşı ihtiyacı "dirençli ekonomi" - Son Dakika
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