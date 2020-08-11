Son dakika haber: HÜMEYRA'NIN OĞLU HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Hümeyra'nın Mithat Bigat ile olan evliliğinden dünyaya gelen Sadık Bigat'ın yarın defnedileceği öğrenildi.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hümeyra 'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen 47 yaşındaki Bigat'ın, yarın defnedileceği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 22:07

Kaynak: DHA

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