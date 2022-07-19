Yangın, Düzce'nin Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akınlar Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm firmasının hurdalık alanında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile alev topuna dönen hurdalıkları görenler durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler gökyüzünü siyah dumanlar ile kaplayan hurdalıklarda yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Hurdalıkta çıkan yangın gökyüzünü siyah dumanla kapladı - Son Dakika

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