Son dakika haber | Hurdalıkta çıkan yangın gökyüzünü siyah dumanla kapladı - Son Dakika
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Son dakika haber | Hurdalıkta çıkan yangın gökyüzünü siyah dumanla kapladı

19.07.2022 00:32
Son dakika haber | Hurdalıkta çıkan yangın gökyüzünü siyah dumanla kapladı

Son dakika haberi: DÜZCE (İHA) – Düzce Hurdacılar sitesinde çıkan yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü.

DÜZCE (İHA) – Düzce Hurdacılar sitesinde çıkan yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü. Yangında çıkan dumanlar gökyüzünü simsiyah yaptı.

Yangın, Düzce'nin Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akınlar Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm firmasının hurdalık alanında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile alev topuna dönen hurdalıkları görenler durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler gökyüzünü siyah dumanlar ile kaplayan hurdalıklarda yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında can kaybı yaşanmadı. - DÜZCE

YORUMLAR
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Meyve ağaçlarının bulunduğu çalılık alan alev alev yandı Meyve ağaçlarının bulunduğu çalılık alan alev alev yandı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Hurdalıkta çıkan yangın gökyüzünü siyah dumanla kapladı - Son Dakika

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