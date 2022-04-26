Son dakika haber: Husumetli komşular arasında kavga: 4 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber: Husumetli komşular arasında kavga: 4 gözaltı

26.04.2022 15:49
Son dakika haber: Husumetli komşular arasında kavga: 4 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Adıyaman'da, aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da, aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 931 Sokak içerisinde bulunan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen komşular arasında tartışma çıktı. İki komşu arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Durum üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahalede bulundu. Kavgaya karışan 4 şahıs polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, Polis, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Husumetli komşular arasında kavga: 4 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Husumetli komşular arasında kavga: 4 gözaltı - Son Dakika
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