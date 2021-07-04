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Son dakika haber... Husumetli olduğu akrabasını öldürdü - Son Dakika

Son dakika haber... Husumetli olduğu akrabasını öldürdü

04.07.2021 19:35
Son dakika haber... Husumetli olduğu akrabasını öldürdü, System.String[]

Son dakika haberi: KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde Zeynel Özmüş'ü (45), husumetli olduğu akrabası S.Ö., tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde Zeynel Özmüş'ü (45), husumetli olduğu akrabası S.Ö., tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, Pınarbaşı ilçesi Kırkgeçit Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan S.Ö. ve Zeynel Özmüş yolda yürürken karşılaştı. Akraba oldukları öğrenilen ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. S.Ö. belinden çıkardığı tabancayla Özmüş'ü vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıyı Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı S.Ö. ise, suç aletiyle birlikte jandarmaya teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber... Husumetli olduğu akrabasını öldürdü

Pınarbaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Husumetli olduğu akrabasını öldürdü - Son Dakika


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