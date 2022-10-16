Son dakika haber... Husumetlisi ile tartıştı; arbedede kendi silahıyla vurulup öldü - Son Dakika
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Son dakika haber... Husumetlisi ile tartıştı; arbedede kendi silahıyla vurulup öldü

16.10.2022 14:38
Son dakika haber... Husumetlisi ile tartıştı; arbedede kendi silahıyla vurulup öldü

Son dakika haberleri: KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde husumetlisi ile tartışan Tahsin Yıldız, çıkan arbedede kendisine ait silahla vurularak hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde husumetlisi ile tartışan Tahsin Yıldız, çıkan arbedede kendisine ait silahla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Fırat Caddesi'nde meydana geldi. Tahsin Yıldız, alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu A.K. ile tartışmaya başladı. Bu sırada Tahsin Yıldız, tabancasını ateşlemek istedi. Ancak oğlu F.Y. araya girerek engel olmaya çalıştı. Çıkan arbedede silah ateş alınca, Tahsin Yıldız göğsünden vuruldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Yıldız'ı Dilovası Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradan Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Dilovası, Kocaeli, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Husumetlisi ile tartıştı; arbedede kendi silahıyla vurulup öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Husumetlisi ile tartıştı; arbedede kendi silahıyla vurulup öldü - Son Dakika
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