Son dakika haber: Husumetlisini silahla kafasından vurup, yanındaki kişiyi darp etti - Son Dakika
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Son dakika haber: Husumetlisini silahla kafasından vurup, yanındaki kişiyi darp etti

07.04.2022 20:58

Edinilen son dakika haberine göre Elazığ'da bir kişi çıkan kavgada husumetlisini silahla kafasından vurarak yaralarken, yanındaki kişiyi de silahın kabzası ile darp ederek yaraladı.

Elazığ'da bir kişi çıkan kavgada husumetlisini silahla kafasından vurarak yaralarken, yanındaki kişiyi de silahın kabzası ile darp ederek yaraladı.

Olay, merkez Sanayi Mahallesi 33. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. husumetlileri B.B.Y ve S.C'nin bulunduğu iş yerine gitti. Çıkan kavgada S.K., belinden çıkardığı silahla ateş etti. Olayda B.B.Y. kafasına isabet eden kurşunla yaralanırken, S.C. ise silahın kabzası ile darp edildi. Olayın ardından şüpheli S.K. kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/ İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Husumetlisini silahla kafasından vurup, yanındaki kişiyi darp etti - Son Dakika


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