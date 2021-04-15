HUSUMETLİSİNİN İŞ YERİNİ BASIP, TABANCAYLA ATEŞ AÇTI 3 YARALI - Son Dakika

ADANA'da, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Fatih K.'nın iş yerine gelen Kemal G., tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerle 3 kişi yaralanırken, olayın ardından kaçan Kemal G.?nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Kemal G., aralarında husumet olduğu öne sürülen Fatih K.?nın iş yerine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Kemal G., yanında bulunan tabancayla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler, Fatih K.'nın yanında çalışan Mehmet Ö., olay mahallinde bulunan berber Halil G. ile taksici Erdoğan Ş.'nin bacaklarına isabet etti. Kemal G. ise silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan olay yerine gelen polis, incelemelerde bulundu. Polis, silahlı saldırının ardından kaçan Kemal G.?nin yakalanması için çalışma başlattı.