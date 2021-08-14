Son dakika haber! Huzur uygulamasında polis kuş uçurtmadı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen huzur uygulamasında polis kent genelinde kuş uçurtmadı. 2 saat süren denetimlerde toplamda 24 bin 882 TL cezai işlem uygulandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gün, 16.00 ve 18.00 saatleri arasında, ilçe içindeki 6 sabit nokta ve seyir halindeki 2 tim ile birlikte toplamda 84 personelin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirdi.

Polislerin neredeyse her köşe başını tuttuğu, buralardan geçen yaya ve araçları durdurduğu uygulamada, 225 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denetimler sırasında Covid-19 izlem kaydı devam eden bir kişi evine gönderilip hakkında tutanak düzenlenirken, 1 yoklama kaçağına da gerekli işlemler uygulandı.

Ayrıca, 87 aracın sorgusunun yapıldığı uygulamada, 1 adet motosiklet trafikten men edilirken, 24 sürücüye de çeşitli maddelerden toplamda 24 bin 882 TL cezai işlem uygulandı. - EDİRNE