Son dakika haber | Huzurlu tatilin adresi: Samsun Karavan Parkı - Son Dakika

Son dakika haber | Huzurlu tatilin adresi: Samsun Karavan Parkı

Son dakika gelişmesine göre Samsun Büyükşehir Belediyesine ait mavi ve yeşilin buluştuğu noktada, eşsiz bir deniz manzarasına sahip Karavan Parkı, korona virüsü tedbirleri dikkate alınarak hizmete açıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesine ait mavi ve yeşilin buluştuğu noktada, eşsiz bir deniz manzarasına sahip Karavan Parkı, korona virüsü tedbirleri dikkate alınarak hizmete açıldı.

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Doğupark alanındaki Samsun Büyükşehir Belediyesi Karavan Parkı, misafirlerini ağırlamaya başlıyor. 25 karavan kapasiteli kamp alanı içerisinde ailelere uygun çadır kurma ve mangal yapma alanları da mevcut. 40 çadır kurulabilen ve televizyon, mini dolap ile spor sahasına sahip olan tesis, misafirlere huzurlu bir ortamda tatil imkanı sağlıyor.


Geçen yıl 6 binin üzerinde karavancıyı misafir ettiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Karavan Parkı Tesis Müdürü Erdal Yavuz, "Tesisimizde karavanıyla ya da çadırıyla gelen misafirlerimize konaklama hizmeti veriyoruz. Geçen yıl 40 farklı ülkeden kampçı geldi. Çadır ve karavan olmak üzere 6 binin üzerinde kişiyi misafir ettik. Konaklamayla birlikte su, elektrik ve internet hizmeti de veriyoruz. Misafirlerimiz ayrıca tesislerimizdeki banyo, tuvalet ve restoran gibi yerlerden de faydalanıyor. Karavan parkın hemen yanında aqua park ve su kayağı alanlarımız var. Onlardan da ek bir ücretle faydalanabiliyorlar. Hatta ailenin içinde engelli birey varsa bitişiğimizdeki engelli ve rehabilitasyon merkezini kullanma imkanları da mevcut" dedi.


Kamp yapıp şehri gezme imkanı


Tesisin 12 ay boyunca hizmet verdiğini ifade eden Yavuz, şunları söyledi:


"Genelde yazın bir yoğunluk olsa da kışın da kamp alanımız açık. Yalnız bu yıl yaşadığımız korona virüsü salgını sebebiyle hizmet veremedik. Normalleşme süreci ile birlikte tüm tedbirlerimizi alarak kampçılarımızı ağırlamaya başlıyoruz. Aynı zamanda tesisimiz şehir merkezine yakın olduğu için gelen misafirlerimiz şehri gezme imkanı da buluyor. Tramvay durağına 100 metre, şehir merkezine ise 3 kilometre uzaklıktayız." - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 13:46 Kaynak: İHA

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