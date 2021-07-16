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Son dakika haber: "IAAF Çocuk Atletizmi" projesini kitaplaştıran Necdet Ayaz: "Çocukların atletizme kazandırılmasını istedik" - Son Dakika

Son dakika haber: "IAAF Çocuk Atletizmi" projesini kitaplaştıran Necdet Ayaz: "Çocukların atletizme kazandırılmasını istedik"

16.07.2021 13:31
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Son dakika haberler: "IAAF Çocuk Atletizmi" projesini kitaplaştıran eski milli atlet Necdet Ayaz, projeyle yetenekli çocukları atletizme kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

"IAAF Çocuk Atletizmi" projesini kitaplaştıran eski milli atlet Necdet Ayaz, projeyle yetenekli çocukları atletizme kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

"IAAF Çocuk Atletizmi" projesinin Türkiye uygulamalarını "Sağlıklı, mutlu ve başarılı bir gelecek için Atletizm" adıyla kitaba dönüştüren Necdet Ayaz, spor yazarı Haldun Domaç, Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu ve psikolog Gözde Erdem ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Dünya Atletizm Birliği'nin (WA) bu projeyi 196 ülkede uyguladığını, Türkiye'de de Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu bünyesinde organize edildiğini belirten Necdet Ayaz, "WA 1900'lü yıllarda atletizme ilginin azalmış olmasından dolayı bir komisyon oluşturuyor, çalışmalarında çocuklara yönelik bir faaliyet yapılmasının şart olduğunu dile getirmişler ve 'IAAF Çocuk Atletizmi' projesini hayata geçirmiş, yapılması gereken işlerin karşılığında malzeme ve maddi desteğin verileceğini de planlamış tüm kendisine bağlı ülkelere de duyurmuştur." dedi.

Ayaz, "Ülkemiz de bu projeyi 2011'li yıllarda bir protokolle yapmaya başlamış ama istenilen düzeyde yapamamış daha sonra 2013'te bana koordinatörlük teklif edildiğinde ben de projenin çocuklara yönelik olmasını önemsedim, çünkü çocuklar geleceğimizin teminatıdır. Böyle bir ekip oluşturarak, ciddi anlamda bu projeye başladık." diye konuştu.

Çocukların öncelikle sağlıklı ve mutlu bireyler olabilmesi gerektiğini belirten Ayaz, "Bunun da en doğru yolu 'spor sağlıktır' sözü doğrultusunda sporla çocukların tanıştırılabilmesidir. Atletizmle çocukların tanışması, yetenekli çocukların atletizme kazandırılmasını istedik. Biz bu nedenle bu projeye eskimeyen değerlerimizi de dahil ederek, yarının şampiyonlarını tıpkı bunlar gibi çıkartılabilmesine katkı sağladık." açıklamasında bulundu.

Ayaz, özellikle madde bağımlılığı gibi alışkanlıkların çocuklardan uzak tutulması için projenin önemli olduğunu belirtti.

Basın mensuplarının 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türk atletizminin başarısına yönelik sorusu üzerine de Ayvaz, "Ülke olarak çok sayıda sporcu kotasıyla oraya gidebilmeyi başarıyoruz. Orada ülkenin en iyi şekilde temsil edilebilmesi de önemlidir. 25 sporcuyla kotayı geçtiğimizi basından duyuyoruz. Madalya beklentimiz de inşallah olur." şeklinde konuştu.

Projeye ilave ettiği konularda görev yapan, Haldun Domaç, Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu ve Gözde Erdem de projenin önemine dair açıklamalarda bulundu.

Haldun Domaç, Atletizm, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber: 'IAAF Çocuk Atletizmi' projesini kitaplaştıran Necdet Ayaz: 'Çocukların atletizme kazandırılmasını istedik' - Son Dakika Spor


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