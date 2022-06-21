Bu arada, İBB Başkanı İmamoğlu, cenaze töreni öncesi eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte Trabzon Sanat Evi'ni ziyaret etti. İmamoğlu, Trabzonlu ressam Yıldıray Yıldırım'a ait 2 çalışmayı satın aldı.

İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'nun amcası Mehmet Kaya'nın, Çarşıbaşı ilçesi Kovanlı Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze törenine CHP İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun , Giresun Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz ile çok sayıda partili ve İmamoğlu çiftinin yakınları katıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu Trabzon'da Eşinin Amcasının Cenazesine Katıldı - Son Dakika

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