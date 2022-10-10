İBB'den uyuşturucu bulunan cenaze nakil aracıyla ilgili açıklama: Cenazeleri taşıyan Platform Turizm Taşımacılık ile 2018'de ihale yapılmıştır - Son Dakika
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İBB'den uyuşturucu bulunan cenaze nakil aracıyla ilgili açıklama: Cenazeleri taşıyan Platform Turizm Taşımacılık ile 2018'de ihale yapılmıştır

10.10.2022 13:01

İBB, şehirlerarası cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İBB, cenazelerini memleketlerine götürmek isteyen İstanbullulara ücretsiz taşıma hizmeti sunuyor. Şehirlerarası taşıma için 2018 yılında ihale yapılmıştır. Araç, Platform Turizm Taşımacılık Şirketine aittir. Aracı kullanan B.S. ve E.E. adlı şoförler de aynı şirketin çalışanıdır. Her iki çalışan da Mart 2017'de işe girmişlerdir" denildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmada Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu İncirlik Park alanında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracı durduruldu.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis araçta yaptığı aramada 120 kilo normal, 24 kilo 550 gramda toz olmak üzere toplamda 144 kilo 550 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 1 cenaze aracı sürücüsü, 2 de Diyarbakır'da olmak üzere 3 zanlı gözaltına aldı.

"ŞEHİRLERARASI TAŞIMA İÇİN 2018 YILINDA İHALE YAPILDI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adana'da şehirlerarası cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunduğu iddiası ile açıklama yaptı. Açıklamada, "İBB, cenazelerini memleketlerine götürmek isteyen İstanbullulara ücretsiz taşıma hizmeti sunuyor. Şehirlerarası taşıma için 2018 yılında ihale yapılmıştır. Araç, Platform Turizm Taşımacılık Şirketine aittir. Aracı kullanan B.S. ve E.E. adlı şoförler de aynı şirketin çalışanıdır. Her iki çalışan da Mart 2017'de işe girmişlerdir" denildi.

YORUMLAR (1)
  • Resul Songul: Kardeşim bizler sıradan basit bir işe girsek sabıka kağıdı istiyorlar niye bu şahıslardan istememiş acba burda bir saçmalık var Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'den uyuşturucu bulunan cenaze nakil aracıyla ilgili açıklama: Cenazeleri taşıyan Platform Turizm Taşımacılık ile 2018'de ihale yapılmıştır - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB'den uyuşturucu bulunan cenaze nakil aracıyla ilgili açıklama: Cenazeleri taşıyan Platform Turizm Taşımacılık ile 2018'de ihale yapılmıştır - Son Dakika
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