Son dakika haber! İBB Meclisi veto edilen kararları yeniden kabul etti - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere iade edilen 3 maddeyi ısrar kararı olarak kabul etti.

İBB Meclisi haziran ayı üçüncü birleşimi, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.

Toplantıda gündem dışı konuşmaların dışında komisyonlardan gelen 40 madde görüşüldü.

Meclis'te, mayıs ayı oturumlarında kabul edilen ancak İmamoğlu'nun yeniden görüşülmek üzere iade ettiği Şile ve Güngören'deki mülkiyeti İBB'ye ait parsellerin ilçe belediyelerine tahsis edilmesine ilişkin kararlar ile İETT'nin 250 adet yeni hat ihdas etmesi ve 66 bin servis aracıyla toplu taşıma hizmeti yapılması kararları yeniden gündeme geldi.

Her üç karar da ısrar kararı olarak ayrı ayrı oylatıldı. Maddeler meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlandığından ısrar kararı olarak kabul edildi.

Geçen ay Meclis'te oy çokluğu ile kabul edilen kararlara göre, Şile'deki arsada Şile Belediyesinin inşa ettiği Fen İşleri Müdürlüğü yer alırken, Güngören'deki 20 dönümlük arazi Millet Bahçesi yapılmak üzere 10 yıllığına ilçe belediyesine tahsis edilmişti.

Meclis'te gerginlik yaşandı

CHP Kadıköy İBB Meclis Üyesi Fahrettin Kayhan'ın gündem dışı konuşmasında FETÖ ile ilgili AK Parti'lileri suçlayan açıklamalarda bulunması üzerine gerginlik yaşandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve partililer, Kayhan'a tepki gösterirken CHP'li ve AK Parti'liler karşı karşıya geldi. Meclis 1. Başkanvekili Okul, oturuma ara vererek Grup Başkanvekillerini görüşmeye davet etti. Aranın ardından Meclis oturumu kaldığı yerden devam etti.

Bir diğer gündem maddesinde ise İBB'nin 2021 ücret tarifelerinde imar, ulaşım ve trafikte ortalama yüzde 10 zam talebi ele alındı.

Tarife Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu salgın sebebiyle 2020 tarifelerinin geçerli olması yönünde görüş bildirdi. Yapılan oylamalarda maddeler komisyon görüşleri doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edildi.