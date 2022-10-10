Son dakika haber | İBB Meclisinde, uyuşturucu ele geçirilen cenaze nakil aracı gündeme geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İBB'nin şehirler arası cenaze nakil aracında emniyet ekiplerince 144 kilo 550 gram esrar ele geçirilmesi gündeme geldi.

İBB Meclisi ekim ayı toplantısının 1. oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki İBB Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Mecliste söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB'ye ait bir cenaze nakil aracının, Diyarbakır'a gittiğini ve dönüş yolunda Adana'da narkotik polisler tarafından durdurulduktan sonra araçta 144 kilogram uyuşturucu yakalandığını söyledi.

Aracın üzerinde "İstanbul Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracı" yazdığını ifade eden Türkyılmaz, İBB'nin bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, aracın taşeron firmaya ait olduğu ve şoförlerin de geçmiş dönemde işe girdiği şeklinde mazeretler olduğunu belirtti.

"İBB hepimizin, bu kurumun itibarının zarar görmemesini arzu ediyoruz"

Bu olayda İBB'nin sorumlu olduğunu vurgulayan Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Bakın bu size örnek olsun, bunu yapan arkadaşlara söylüyorum. Biz bugün şunu yapabilirdik. Bu fotoğrafı alıp önünde 144 kilo esrarın olduğu, narkotik köpeğinin bulunduğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracı yazan aracın fotoğrafı üzerinden 'Pudracı İBB' deseydik hoşunuza gider miydi? 'Meğer İBB finansal kaynak üreteceğiz derken uyuşturucu ticareti yapıyormuş' gibi bir laf etsek olur muydu, olmazdı. Mesela, 'Sayın Kılıçdaroğlu, uyuşturucudan vergi alınması gerekiyor' demişti. Bunlardan alıyor musunuz?' diye soru önergesi verseydik olur muydu, olmazdı değil mi? İBB hepimizin, bu kurumun itibarının zarar görmemesini arzu ediyoruz. Yapılan açıklama da o yönde, münferit, kişisel bir mesele olduğunu söylüyorlar. Böyle olduğuna inanmak istiyoruz. Yoksa meseleyi uzatıp DİAYDER davasında, PKK'lıları gassal olarak aldığınıza dair bilgileri de buna ilave ederek, 'Ne işler çeviriyorsunuz arkadaşlar' demiyoruz. Sizin gibi ucuz siyaset yapmıyoruz."

Türkyılmaz, İBB'nin, taşeron firmaları denetlenmesinde ve takip etmesinde hassasiyet göstermesini istedi.

Söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise Türkyılmaz'ın "söylesem iyi olur mu?" dediği şeylerin hepsini söylediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz onların hepsini söyledi olarak kabul ediyoruz. Belediyemizin 86 bin çalışanı var ama bu bahsedilen ve bugünkü emniyetin operasyonuna maruz kalan 2 kişi. (Cenaze aracı) 8 Ekim'de saat 15.30'da İstanbul'dan hareket ederek Nevşehir, Kayseri, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır görevini yapmışlar. Diyarbakır görevi 18.15'te sona ermiş. Ertesi sabah 08.30'da emniyetimizin bu operasyonu görülmüş. Türkiye'de 5 ile cenaze hizmeti vermiş, cenazeleri oraya ulaştırmış, dönüşünde emniyetin operasyonuyla ne yazık ki bu durumla karşı karşıya kalmışız. Bu bahse konu 2 kişi, 2017 yılından beri ilgili taşeron firmanın hizmet alımıyla birlikte büyükşehir belediyesine destek hizmetleri daire başkanlığı altında hizmet veriyor. Sigortası da yine büyükşehir belediyesine ait değildir, ilgili firmaya aittir, araçlar da ilgili firmaya aittir. Elbette ki büyükşehir belediyesinin bu konuda bir kontrol sorumluluğu vardır. Bunun için de Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, derhal soruşturma, inceleme başlatmıştır. Talimatlarını vermiştir. Bugün itibarıyla soruşturma da devreye girmiştir."

Emniyete ve yargıya güvendiklerini dile getiren Balyalı, bu konunun önemli bir konu olduğunu, şakasının bile olmayacağını ve her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz tekrar söz alarak geçmişte İBB'nin bütçe meselesi konuşulduğu zaman Ekrem İmamoğlu'nun, "Bana akıl öğretmesinler, akıllarını alırım." şeklinde meclis üyelerine ithafen sarf ettiği sözlerini hatırlattı.

İBB'nin belediye kanununa göre İstanbul'un bütçesini eylül ayının ilk gününden önce hem encümene hem de ilgili bakanlığa sunamadığını anlatan Türkyılmaz, "Türkiye'de 1391 belediye içerisinde sadece bütçesini bakanlığa sunamayan, tahmini bütçesini hazırlamayan tek belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Türkiye'nin en küçük belediyesi olan Kırıkkale'ye bağlı Çelebi Belediyesini tebrik ediyorum. İBB'nin yapamadığını yapmıştır." diye konuştu.

Bütçe iddialarının ardından İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamayı hatırlatan Türkyılmaz, Çağlar'ın cevaplarının daha garabet olduğunu, bu gecikmenin geçmiş yıllarda da yapıldığını savunduğunu belirtti.

Türkyılmaz, İBB'nin yasal süresinden tam 38 gün bütçeyi geciktirerek, 8 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'de Bakanlığın yerel bilgi sistemine bütçeyi girdiğini dile getirerek, "Biz sizin bu beceriksizliğinize rağmen İstanbul'u bütçesiz bırakacak değiliz. Allah'ın izniyle bu konuda hepimiz destek olur, gayret eder, bu sorunu çözeriz ama İBB gibi köklü, ciddi, kurumsal bir yapının, kendi bütçesi konusunda böyle bir ihmalde bulunması maalesef hepimizi üzmüştür." diye konuştu.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise bütçe meselesinde kamuoyunda ciddi tartışma olmadığını, bir bardak suda fırtına kopartılmaya çalışıldığını söyledi.