Son dakika haber: İbrahim Üzülmez: "Bireysel hatalar can yakıyor" - Son Dakika

Son dakika haber: İbrahim Üzülmez: "Bireysel hatalar can yakıyor"

Gelen son dakika haberlerine göre Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Ankaragücü'nde Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, kümede kalma yolunda yara aldıkları için üzgün olduklarını söylerken, bireysel hataların can yaktığını ifade etti.

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Ankaragücü'nde Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, kümede kalma yolunda yara aldıkları için üzgün olduklarını söylerken, bireysel hataların can yaktığını ifade etti.

Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın


Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmayı düzenlenen basın toplantısında değerlendirdi. Puan kaybettiklerini için ve kümede kalma yolunda yara aldıkları için üzgün olduklarını belirten Üzülmez, "Bu maçı kazanmak istiyorduk. Oyun bizim lehimize giderken yaptığımız bireysel hatalar bize sıkıntılar oluşturmaya devam etti. İkinci yarıda gayretli bir takımdık, bilinçliydik. Mücadele etmeye çalıştık. Skoru 2-2'ye getirdikten sonra panik yaptık. Ataklarımızı olgunlaştırsak, finali iyi yapabilsek buradan 3 puanla ayrılabilirdik. İkinci yarıda oyuncuların gösterdikleri mücadele sevindirici ama kazanmalıydık. 112 yıllık camianın oyuncularının sorumluluk alması gerekiyor. Bireysel hatalar can yakıyor. Galatasaray maçı çok önemli maç, kazanmalıyız. Son 3 maçtan 1 galibiyet çıkarsaydık farklı şeyler konuşabilirdik" dedi.


"Yerli oyuncuların fiyatı artacak"


İbrahim Üzülmez, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'in başlama tarihini 11 Eylül 2020 olarak duyurmasını da yorumladı. Üzülmez, bu açıklamadan sonra kaos olacağını düşündüğünü belirterek, "Transfer nasıl olacak, hazırlık aşaması nasıl olacak bilmiyoruz. Herkes şu an can derdinde, bu bizim için ikinci aşamada. Yabancı kriteri konusunda şunu söylemeliyim. Bizim bu süreçte Avrupa'ya giden çok fazla milli oyuncumuz oldu. Çok futbolcumuz yurt dışına gitti. Yabancı sayısına takılmamak lazım. Belli kriterler konabilir ama kısıtlayarak da çözüme kavuşamayız. Yabancıyı kısıtlayacağız ama yerli oyuncuların fiyatı artacak" şeklinde konuştu. - İZMİR

İbrahim Üzülmez, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 00:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber: İbrahim Üzülmez: 'Bireysel hatalar can yakıyor' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

18:46 Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım 17:04 ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu 16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 14:49 HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:23 Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 13:07 ABD'de koronavirüsü öldüren spreylere onay verildi 10:59 Dünya şampiyonu snowboardcu Alex Pullin, balık avında hayatını kaybetti 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 09:54 Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
00:16
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
00:06
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
23:52
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü, Bilim Kurulu toplantısına katılacak
22:47
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
21:49
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
21:46
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
21:28
ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne askeri eğitim ve öğretim fonu verecek
20:45
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
19:52
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 00:31:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: İbrahim Üzülmez: "Bireysel hatalar can yakıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]