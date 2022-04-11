Son dakika haber: İçi para dolu çelik kasayı çalan şüpheliler kameradan belirlenip yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber: İçi para dolu çelik kasayı çalan şüpheliler kameradan belirlenip yakalandı

11.04.2022 11:47
Son dakika haber: İçi para dolu çelik kasayı çalan şüpheliler kameradan belirlenip yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Karabağlar ilçesinde iftar saatinde kapalı olan fırına girip, içinde yaklaşık 100 bin lira bulunan çelik kasayı çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde iftar saatinde kapalı olan fırına girip, içinde yaklaşık 100 bin lira bulunan çelik kasayı çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalanıp, tutuklandı. Polis, kasanın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, Karabağlar ilçesi Barış Mahallesi'nde 4 Nisan'da meydana geldi. 2 şüpheli iftar saatinde bir fırının önüne geldi. Şüphelilerden biri dışarıda gözcülük yaparken, diğeri ise anahtarla kapıyı açıp içeri girdi. Bir süre iş yerinde dolaşan şüpheli, içerisinde yaklaşık 100 bin lira bulunan çelik kasayı sürükleyerek kapının önüne çıkardı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan hırsızlıkta, 2 şüpheli kasayı çarşafla kapatarak, yanlarında getirdikleri 'çekçek' olarak adlandırılan araca koydu ve bölgeden uzaklaştı. İftar sonrası fırına gelen iş yeri sahibi, çelik kasanın yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

Fırın ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin Gökhan Kapısız ve Yasin Kara olduklarını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 2 şüpheli, Karabağlar'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Para dolu kasanın bulunması için çalışmalar sürerken, şüphelilerin fırının anahtarını nereden buldukları araştırılıyor.

Son dakika haber: İçi para dolu çelik kasayı çalan şüpheliler kameradan belirlenip yakalandı
Son dakika haber: İçi para dolu çelik kasayı çalan şüpheliler kameradan belirlenip yakalandı
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4 Nisan, Polis, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İçi para dolu çelik kasayı çalan şüpheliler kameradan belirlenip yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: İçi para dolu çelik kasayı çalan şüpheliler kameradan belirlenip yakalandı - Son Dakika
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