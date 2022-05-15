Son dakika haber... İçinde cep telefonu bulunan kargo paketini çalanlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... İçinde cep telefonu bulunan kargo paketini çalanlar kamerada

15.05.2022 20:19
Son dakika haber... İçinde cep telefonu bulunan kargo paketini çalanlar kamerada

Son dakika haberi: KARABÜK'te cadde ortasında biri kadın 2 kişi, içerisinde cep telefonu bulanan kargo paketini çaldı.

KARABÜK'te cadde ortasında biri kadın 2 kişi, içerisinde cep telefonu bulanan kargo paketini çaldı. hırsızlık anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı.

Olay, Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Trafiğe kapalı cadde üzerinde bir kargo firmasının çalışanı kargo paketlerini dağıtıma çıkardı. Cadde üzerindeki bir iş merkezinin önüne el arabasını bırakıp paket vermeye giden kargocunun el arabasında bulunan ve içerisinde cep telefonunun bulunduğu kargo paketi, biri kadın 2 kişi tarafından çalındı.hırsızlık anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Kargo paketinin el arabasında olmadığını fark eden kargo çalışanı ise paketin çalındığını fark edip durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine iş merkezinin girişindeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekip kargo paketini çalan iki kişiyi tespit ederek yakaladı. Polis merkezine getirilen şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, çalınan telefon ise kargo çalışanına iade edildi.


Son dakika haber... İçinde cep telefonu bulunan kargo paketini çalanlar kamerada
Son dakika haber... İçinde cep telefonu bulunan kargo paketini çalanlar kamerada
Son dakika haber... İçinde cep telefonu bulunan kargo paketini çalanlar kamerada
YORUMLAR
500
Yolu kapatan sürücü dirft yaptı! O anlar saniye saniye kameralara kaydedildi Yolu kapatan sürücü dirft yaptı! O anlar saniye saniye kameralara kaydedildi Antalya'nın etrafı fotoğraflarla kaplı erkek cansız bedeni bulundu Antalya'nın etrafı fotoğraflarla kaplı erkek cansız bedeni bulundu

Polis, Güneş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İçinde cep telefonu bulunan kargo paketini çalanlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
20:02 Fenerbahçe'de heyecan yaratan transfer! Luis Suarez için tüm şartlar zorlanacak
20:00 Skandal iddia: "Sosyal hizmet il müdürleri, bakanlıkta işe girmek isteyen yurttaştan 100 bin lira istedi"
19:55 AK Parti yaşanan oy kaybının farkında! Rakip olarak ekonomiyi görüyorlar
19:51 Yere dökülen pul biberleri toplayıp satan esnafa 8 bin 500 lira para cezası kesildi
19:27 Yolu kapatan sürücü dirft yaptı! O anlar saniye saniye kameralara kaydedildi
19:25 Antalya'nın etrafı fotoğraflarla kaplı erkek cansız bedeni bulundu
19:17 İngiltere'de skandal yaratan olay! Ambulansı otoparka çekip cinsel birliktelik yaşadılar
19:15 Tecrübeli hoca tepki gösterdi! İsmail Kartal: Çocuklar ve aileler mağdur oldu
19:10 Gelinin düğünde giydiği gelinlik olay yarattı, damat neye uğradığını şaşırdı
18:13 Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermeyerek ligde 5. sıraya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 20:25:28. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... İçinde cep telefonu bulunan kargo paketini çalanlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement