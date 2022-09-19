İÇİNDE YOLCU BULUNAN MİNİBÜSE ATEŞ EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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İÇİNDE YOLCU BULUNAN MİNİBÜSE ATEŞ EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

19.09.2022 17:29

DÜZCE'de içinde yolcu bulunan minibüse tabancayla ateş eden Ü.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DÜZCE'de içinde yolcu bulunan minibüse tabancayla ateş eden Ü.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daha önce de çeşitli suçlardan sabıkası olduğu tespit edilen Ü.Ç.'nin ifadesinde Alkollüydüm. Motosiklet üzerinde korkutmak amacıyla havaya ateş ettim. Minibüse geldiğinin farkında değilim dediği belirtildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Düzce ilçesi Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu Kervan Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Şen, idaresindeki 81 ABJ 323 plakalı yolcu minibüsü ile Kalıcı Konutlar yönüne giderken yol verme nedeniyle motosikletteki iki kişi ile tartıştı. Motosikletli gençler minibüsün önüne geçerek aracı durdurmaya çalıştı. Minibüs sürücüsü Şen, yoluna devam edince motosiklet sürücüsünün arkasında oturan kişi, tabanca ile 3 el ateş etti.

'ATEŞ ETME ANI KAMERALARA YANSIDI'

Minibüste panik yaşanırken yolcular polisi arayarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ateş ettiği iddia edilen Ü.Ç olay yerine yakın bir yerde yakalanırken, kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için de araştırma başlatıldı. Bu arada olay, minibüs ile başka bir minibüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde motosikletli şüphelilerin ateş etme anı, yolcuların minibüs içerisinde yaşadıkları panik anları yer aldı.

KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Gözaltına alınan ve daha önce de çeşitli suçlardan sabıkası olduğu tespit edilen Ü.Ç. ifadesinde Alkollüydüm. Motosiklet üzerinde korkutmak amacıyla havaya ateş ettim. Otobüse geldiğini farkında değilim dedi. Ü.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Basit kasten öldürme suçuna teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Motosiklet, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İÇİNDE YOLCU BULUNAN MİNİBÜSE ATEŞ EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İÇİNDE YOLCU BULUNAN MİNİBÜSE ATEŞ EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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