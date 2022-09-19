Düzce'de trafik magandası korku dolu anlar yaşattı! Motosikletli şahıs, halk otobüsüne ateş açtı - Son Dakika
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Düzce'de trafik magandası korku dolu anlar yaşattı! Motosikletli şahıs, halk otobüsüne ateş açtı

19.09.2022 00:08

Düzce'de seyir halindeki halk otobüsünün şoförü ile motosikletteki 2 kişi arasında yol verme tartışması çıktı. Motosiklette bulunan şahıs, halk otobüsü şoförünün aracı durdurması isteğini reddedince tabancayla 3 el ateş etti. Yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı.

Düzce'de Mehmet Şen idaresindeki halk otobüsü, Kalıcı konutlar istikametine giderken, iddiaya göre yol verme nedeniyle motosikletteki iki kişi ile tartışma yaşandı. Halk otobüsün önüne geçen motosiklettekiler, sürücüye hakaretlerde bulunarak aracı durdurmasını istedi.

Halk otobüsüne silahlı saldırı! Seyir halindeyken motosikletten ateş açtılar

MOTOSİKLETTEN ATEŞ AÇTILAR

Minibüs sürücüsü Şen yoluna devam edince, motosiklette bulunan yolcu tabanca ile 3 el ateş etti. Silah sesini duyan minibüsteki yolcular paniğe kapılarak durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri yaptıkları inceleme ve kamera kayıtlarından şüphelileri tespit etti.

Halk otobüsüne silahlı saldırı! Seyir halindeyken motosikletten ateş açtılar

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, SÜRÜCÜ KAÇTI

Motosikletten ateş eden saldırganın Ü.Ç. olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüpheliyi olay yerine yakın bir noktada yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürülürken, kaçan motosiklet sürücünün de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Halk otobüsüne silahlı saldırı! Seyir halindeyken motosikletten ateş açtılar

ATEŞ ETME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay, hem isabet alan minibüsün hem de arkasından gelen başka bir özel halk otobüsünün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosikletli şüphelilerin ateş etme anı ve araç içerisindeki yolcuların panik anları yer alıyor. Olayın ardından aracın yanına gelen Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Araçlarımız seyir halindeyken, aracımıza arkadan ateş ediyorlar. Yolcular içindeyken ateş ediliyor. Tabi adli bir durum dedi.

Halk otobüsüne silahlı saldırı! Seyir halindeyken motosikletten ateş açtılar
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Kaynak: DHA

Tragger, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de trafik magandası korku dolu anlar yaşattı! Motosikletli şahıs, halk otobüsüne ateş açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de trafik magandası korku dolu anlar yaşattı! Motosikletli şahıs, halk otobüsüne ateş açtı - Son Dakika
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