Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde; Ribat-2 Üs Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Ardından Tel Rıfat bölgesinden füze (anti tank) atılması sonrası özel harekat polisimiz Mustafa Çalışgan yaralandı. Çalışgan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit düştü. Şehit düşen kahraman özel harekat polisimiz Mustafa Çalışgan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

Kaynak: DHA

Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: İçişleri: 2 terörist etkisiz hale getirildi; 1 polis şehit oldu - Son Dakika

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