Son dakika haber: İçişleri: 2 terörist etkisiz hale getirildi; 1 polis şehit oldu - Son Dakika
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Son dakika haber: İçişleri: 2 terörist etkisiz hale getirildi; 1 polis şehit oldu

02.10.2022 12:17
Son dakika haber: İçişleri: 2 terörist etkisiz hale getirildi; 1 polis şehit oldu

Son dakika haberi... İÇİŞLERİ Bakanlığı, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini; ardından Tel Rıfat bölgesinden atılan füze sonucu 1 özel harekat polisinin şehit olduğunu duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini; ardından Tel Rıfat bölgesinden atılan füze sonucu 1 özel harekat polisinin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde; Ribat-2 Üs Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Ardından Tel Rıfat bölgesinden füze (anti tank) atılması sonrası özel harekat polisimiz Mustafa Çalışgan yaralandı. Çalışgan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit düştü. Şehit düşen kahraman özel harekat polisimiz Mustafa Çalışgan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ'NDEN TAZİYE MESAJI Emniyet Genel Müdürlüğü de Twitter hesabından Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın taziye mesajını paylaştı. Aktaş, mesajında, "Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Çalışgan, 2 Ekim 2022 tarihinde Suriye - El Bab'da Ribat-2 Üs Noktasına, teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: DHA

Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İçişleri: 2 terörist etkisiz hale getirildi; 1 polis şehit oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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