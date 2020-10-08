İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen genel asayiş toplantılarına katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, dün Edirne'nin ardından bugün de Kırklareli ve Tekirdağ'da genel asayiş toplantılarına katıldı. İlk ziyaretini Kırklareli'ne yapan Çataklı, Vali Osman Bilgin'i ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Çataklı, Bilgin ile bir süre baş başa görüştü. Çataklı, daha sonra Vali Bilgin ile Mülkiye Müfettişi Fatih Özdemir İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Göç İdaresi Müdürü Sinan Özsoy, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin de bulunduğu genel asayiş toplantısına katıldı.