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Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan önemli açıklamalar - Son Dakika

Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan önemli açıklamalar

06.09.2021 10:47
Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan önemli açıklamalar, System.String[]

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2019 yılında 201 bin 437, 2020'de salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl halen 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2019 yılında 201 bin 437, 2020'de salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl halen 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır."

"İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Ağustos ayında kırsal alanda 3'ü büyük, 24'ü orta çaplı olmak üzere 12 bin 3 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 996 operasyon yapılmıştır".

"Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde turuncu kategoride 3 ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 7 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunlardan 36'sı ölü, 38'i sağ, 24'ü teslim şeklindedir."

"Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Ağustos ayında gerçekleştirilen 15 bin 469 operasyonda 19 bin 966 kişi gözaltına alınmış, bin 473 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır."

-İHA-

Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanlığı, Afganistan, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan önemli açıklamalar - Son Dakika


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