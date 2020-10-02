İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

"(Kadına yönelik şiddet) Koruyucu tedbir kararı sayısını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artırarak 62 bin 909'dan 93 bin 705'e çıkardık"

"Önleyici tedbir sayısı da 126 bin 636'dan yüzde 63 artışla 204 bin 182'ye yükseldi"

"1005 yeni büro amirliği kurarak bu şikayetlerin daha kolay yapılmasını ve haliyle daha hızlı önlem alınmasını sağlamaya gayret ettik"

(Kades Programı) Halen 536 bin 291 kişi tarafından indirilmiş olup 42 bin 544 ihbar gelmiş ve bunların tamamına müdahale edilmiştir"

"Aldığımız tüm bu önlemler neticesinde geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl işlenen kadın cinayetleri yüzde 29 azalarak 263'ten 187'ye gerilemiştir"