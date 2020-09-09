Son dakika haber: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Van'da - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van'ın Başkale ilçesinde 23 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak ve deprem bölgesinde inceleme yapmak üzere kente geldi.

Ferit Melen Havaalanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Çataklı, ilk olarak Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) depremle ilgili değerlendirme toplantısına katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı başkanlığında yapılan toplantıya Vali Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcısı Turgut Gülen, Edremit, Gevaş, Başkale, Özalp ve Saray kaymakamları, AFAD, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman, Milli Eğitim il müdürleri katıldı. Toplantıda, Başkale İlçesi'nde 23 Şubat 2020'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında Başkale Kaymakamı Asım Solak tarafından slaytlar eşliğinde sunum yapıldı.