Son dakika haber: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Kaynaklar milletin hizmetine kanalize ediliyor - Son Dakika

Son dakika haber: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Kaynaklar milletin hizmetine kanalize ediliyor

18.11.2020 18:03
Son dakika haber: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Kaynaklar milletin hizmetine kanalize ediliyor, System.String[]

Bir son dakika haberine göre BATMAN'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, bakanlık tarafından yapılan görevlendirme sonrası 7 aylık sürede belediyenin 150 milyon TL'lik borcunun ödendiğini belirterek, "Bunun yanında milyonlarca liralık hizmetler aksatılmadan, tam bir şehircilik anlayışıyla yerine getirilmiş" dedi.

BATMAN'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, bakanlık tarafından yapılan görevlendirme sonrası 7 aylık sürede belediyenin 150 milyon TL'lik borcunun ödendiğini belirterek, "Bunun yanında milyonlarca liralık hizmetler aksatılmadan, tam bir şehircilik anlayışıyla yerine getirilmiş" dedi.

Batman'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'i ziyaret etti. İnce, ziyaret sonrası gerçekleştirilen toplantıda İçişleri Bakanlığı'nca belediyeye yapılan görevlendirmeden sonra kente yapılan hizmetlerle ilgili Vali ve Belediye Başkan Vekili Şahin'den bilgi aldı. 7 ay önce hakkındaki terör soruşturması kapsamında belediye başkanının bakanlık kararıyla görevden alındığını anımsatan İnce, "Yaklaşık 7 aylık bir süre içinde gelinen noktada çok güzel hizmetlerin gerçekleştirdiğini gördük. Yakından inceledik. Altyapısı, park ve bahçeleri, yolları, içme suyu tesisleri ile buna benzer, belediyecilik anlamında yapılması gereken her türlü hizmetlerin hızlı ve en kaliteli bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırıldığını memnuniyetle gördük" dedi.

'KAYNAKLAR MİLLETTİN HİZMETİNE KANALİZE EDİLİYOR'Eski yönetim döneminden kalan yaklaşık 150 milyon TL'nin borcun 7 ay gibi bir sürede ödendiğine de değinen İnce, şunları kaydetti:

"Sadece bir tek hizmet yapılmaya çalışılmış. Arıtma tesisi. O da dış kaynaklardan 30 milyon euro kredi alınarak yüzde 60 kapasiteyle henüz çalışması bile gerçekleştirilmeyen bir arıtma tesisi. 7 aylık süre içinde ise 150 milyon TL'lik borcun ödenmesinin yanı sıra milyonlarca liralık hizmetler aksatılmadan tam bir şehircilik anlayışıyla yerine getirilmiş. Batman'ın tüm ücra köşelerine kadar yaklaşık 100 kilometre asfalt yapıldı. Başkan Vekili Şahin ve ekibini tebrik ediyorum. Milletin, devletin kaynakları teröre kanalize edilmeden milletin hizmetine kanalize edilirse çok büyük işlerin kısa sürede çok net bir şekilde yapıldığı memnuniyetle gördük."


Son dakika haber: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Kaynaklar milletin hizmetine kanalize ediliyor
Son dakika haber: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Kaynaklar milletin hizmetine kanalize ediliyor
Son dakika haber: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Kaynaklar milletin hizmetine kanalize ediliyor

İçişleri Bakanlığı, kaynaklar, Batman, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Kaynaklar milletin hizmetine kanalize ediliyor - Son Dakika


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