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Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ekim ayında 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir" - Son Dakika

Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ekim ayında 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

03.11.2021 10:16
Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı:

Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Ekim ayında toplam 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Ekim ayında toplam 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bu teröristlerin 71'i PKK/KCK, 27'si DEAŞ mensubudur. Bunlardan 1'inin mavi kategoride, 1'inin turuncu kategoride, 3'ünün gri kategoride olduğu tespit edilmiştir" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısında salgın öncesinde yaya öncelikli trafik konusunda ciddi bir iyileşme yaşandığını belirterek, "Bunun gerekliliği önemli. Yaya öncelikli trafiğin artık bir kanun olduğunu, bu konuda yasal düzenleme geldiğini tekrar bu vesileyle hatırlatmak isterim" dedi.

Ekim ayının gündem konularından birinin de Afganistan'da yaşanan gelişmelere bağlı olarak sınır güvenliği olduğuna dikkat çeken Çataklı, "Türkiye düzensiz göçü önlemede kararlı ve başarılı, düzenli göçü yönetme konusunda da istikrarlı ve ciddi bir politika sahibidir. Göç yönetimi konusunda attığımız en son adım da Göç Genel Müdürlüğümüzün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Göç Başkanlığına dönüştürülmesi ve bu sayede kapasitesinin daha da arttırılmış olmasıdır. Göç Başkanlığımız, bundan sonra daha hızlı ve etkin adımlar atabilme imkanına kavuşmuş olacaktır" diye konuştu.

Yüksek teknolojiye sahip bir entegre sınır güvenliği inşa edildiği bilgisini veren Çataklı, şu ana kadar bin 18 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolunun tamamlandığını, 913 kilometre aydınlatma, 293 kilometre kamera ve algılayıcı sistemin kurulumunun gerçekleştirildiğini kaydetti.

"TOPLAM 98 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

Ekim ayında kırsal alanda 2'si büyük, 39'u orta çaplı olmak üzere 12 bin 161, şehirlerde ise terör örgütlerinin hücre yapılanmaları ve iş birlikçilerine yönelik bin 390 operasyon yapıldığını belirten Çataklı, "Bu operasyonlarda toplam 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bu teröristlerin 71'i PKK/KCK, 27'si DEAŞ mensubudur. Bunlardan 1'inin mavi kategoride, 1'inin turuncu kategoride, 3'ünün gri kategoride olduğu tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 621 şüphelinin gözaltına alındığını, 492 kişinin tutuklandığını söyleyen Bakan Yardımcısı Çataklı, "Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde ekim ayında 80 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 105 silah, 24 adet mayın/EYP, 153 adet el bombası, 383 kilogram patlayıcı madde, 9 bin 580 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Tüm bunların yanı sıra, yapılan bu çalışmalar neticesinde 2021 yılı ekim ayında toplam 15 terör eylemi de engellenmiştir" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ekim ayında gerçekleştirilen 20 bin 83 operasyonda 26 bin 239 kişinin gözaltına alındığını, bin 680 kişinin tutuklandığını bildiren Çataklı, şunları kaydetti:

"Yapılan operasyonlarda geçen aya göre yüzde 18 artış ile 10 ton 143 kilogram esrar, yüzde 14 artış ile 2 ton 624 kilogram eroin, yüzde 516 artış ile 1 milyon 959 bin 97 adet captagon, yüzde 217 artış ile 665 bin 569 adet sentetik ecza yakalanmıştır. Ayrıca 667 kilogram skunk, 78 kilogram kokain, 59 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 507 kilogram metamfetamin, 188 bin 938 adet ectasy ve 68 bin 55 kök kenevir ele geçirilmiştir. Ayrıca uyuşturucu ile mücadeledeki büyük yardımcımız olan uyuma uygulaması hedef sayımız 500 bin, halihazırda indirme sayımız 469 bin 686, gelen ihbar sayısı 36 bin 873'tür."

2016 yılında doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısının 920 olduğunu hatırlatan Bakan Yardımcısı Çataklı, 2020 yılının ilk 9 ayında 118 olan bu rakamın 2021 yılı aynı döneminde yüzde 12 azalışla 104 olduğunu kaydetti.

"EKİM AYINDA MAALESEF 18 KADIN YAŞAMINI YİTİRMİŞTİR"

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Çataklı, "Ekim ayında maalesef 18 kadın yaşamını yitirmiştir. 24 Mart 2018 itibarı ile hayata geçirilen ve sadece kadınların kullanabildiği KADES uygulamasını 2 milyon 715 bin 216 indirilme sayısına eriştirmiş bulunuyoruz. Uygulama ile bugüne kadar 234 bin 222 ihbar alınmıştır. Elektronik İzleme Merkezi tarafından bugüne kadar 750 vakanın takibi yapılmış olup, halen 274 vakanın takibi devam etmektedir. Bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı verilerek takibi yapılan vakalarda kadın cinayeti meydana gelmemiştir" diye konuştu.

Asayiş verilerinde 2020 ile 2021 yıllarının ekim aylarının karşılaştırmalı bilgisini veren Bakan Yardımcısı Çataklı, "Ülke genelinde mal varlığına karşı işlenen kapkaç olayları 309'dan yüzde 53 azalışla 145'e, yankesicilik olayları 786'dan yüzde 36 azalışla 504'e, otodan hırsızlık 2 bin 657'den yüzde 21 azalışla 2 bin 101'e, oto hırsızlığı 726'dan yüzde 17 azalışla 604'e, motosiklet hırsızlığı 2 bin 688'den yüzde 5 azalışla 2 bin 544'e, evden hırsızlık 5 bin 716'dan yüzde 19 azalışla 4 bin 618'e gerilemiştir" şeklinde konuştu.

"ÜLKESİNE GERİ DÖNEN SURİYELİ SAYISI 469 BİN 170"

Düzensiz göçle mücadelede ekim ayında 2 bin 670'i denizlerde olmak üzere toplam 16 bin 516 düzensiz göçmenin ve 790 organizatörün yakalandığını söyleyen Çataklı, "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 469 bin 170, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 726 bin 206 kişidir. Trafik verileri karayollarımızda 2021 yılı ekim ayında meydana gelen 228 ölümlü trafik kazasında 268 kişi kaza yerinde hayatını kaybetmiş, 17 bin 971 yaralanmalı trafik kazasında 26 bin 537 kişi yaralanmış, 44 yaya ise olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

(Mevlüt İşli - Ali Nargüner/İHA)

Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ekim ayında 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir
Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ekim ayında 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir

İsmail Çataklı, Terör, Ekim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Ekim ayında 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ekim ayında 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir" - Son Dakika
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