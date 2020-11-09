Son dakika: İzmir'e 331 araçlık yardım malzemesi ulaştı - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, depremzedeler için gönderilen 331 araçlık yardım malzemesinin İzmir'e ulaştığını bildirdi.

Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, afetzede vatandaşlar için İzmir'e gönderilen, TIR ve kamyonetlerden oluşan toplam 331 araçlık yardım malzemesini teslim aldıklarını belirtti.

İsmail Çataklı, 13 bin 769 gıda kolisi ile 15 bin 352 adet giysinin, afetzedelere gecikmeden ve hiçbir karışıklık yaşanmadan teslim edildiğini duyurdu.