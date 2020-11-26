Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: "2011 yılından itibaren 100 bin şahıs için giriş yasağı kararı alınmış, 102 farklı uyruktan 8 bin 143 yabancı terörist savaşçı...
26.11.2020 10:53
Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Soylu: "2011 yılından itibaren 100 bin şahıs için giriş yasağı kararı alınmış, 102 farklı uyruktan 8 bin 143 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir.
İçişleri Bakanı Soylu: "2011 yılından itibaren 100 bin şahıs için giriş yasağı kararı alınmış, 102 farklı uyruktan 8 bin 143 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir." - ANKARA
Süleyman Soylu, Politika, Son Dakika
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: '2011 yılından itibaren 100 bin şahıs için giriş yasağı kararı alınmış, 102 farklı uyruktan 8 bin 143 yabancı terörist savaşçı... - Son Dakika
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