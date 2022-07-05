Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu: "8 suç grubuna ve birlikte çalıştığı şahıslara yönelik 615 adreste arama kararı alınmış, ortak koordinasyon içerisinde 214... - Son Dakika
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Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu: "8 suç grubuna ve birlikte çalıştığı şahıslara yönelik 615 adreste arama kararı alınmış, ortak koordinasyon içerisinde 214...

05.07.2022 08:35
Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu: "8 suç grubuna ve birlikte çalıştığı şahıslara yönelik 615 adreste arama kararı alınmış, ortak koordinasyon içerisinde 214...

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Soylu: "8 suç grubuna ve birlikte çalıştığı şahıslara yönelik 615 adreste arama kararı alınmış, ortak koordinasyon içerisinde 214 şahsın gözaltı kararı verilmiş ve şu anda adreslere eş zamanlı şekilde 7 ilde baskın yapılarak özellikle bu 8 suç grubunun çökertilmesine yönelik...

İçişleri Bakanı Soylu: "8 suç grubuna ve birlikte çalıştığı şahıslara yönelik 615 adreste arama kararı alınmış, ortak koordinasyon içerisinde 214 şahsın gözaltı kararı verilmiş ve şu anda adreslere eş zamanlı şekilde 7 ilde baskın yapılarak özellikle bu 8 suç grubunun çökertilmesine yönelik bir operasyon planlanmıştır." - ANKARA

YORUMLAR
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Son Dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Tütün mamulü ve kaçak sigara operasyonu kapsamında 7 ilde, 615 evde arama kararı alındı. 214 kişi gözaltına alındı.' Son Dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Tütün mamulü ve kaçak sigara operasyonu kapsamında 7 ilde, 615 evde arama kararı alındı. 214 kişi gözaltına alındı.' Mustafa Yeneroğlu'dan Bakan Soylu'ya: 'Bir Milletvekilini Hedef Gösteren Emniyet Genel Müdürü Hakkında Disiplin Soruşturması Başlatıldı Mı' Mustafa Yeneroğlu'dan Bakan Soylu'ya: 'Bir Milletvekilini Hedef Gösteren Emniyet Genel Müdürü Hakkında Disiplin Soruşturması Başlatıldı Mı'
Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu: '8 suç grubuna ve birlikte çalıştığı şahıslara yönelik 615 adreste arama kararı alınmış, ortak koordinasyon içerisinde 214... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu: "8 suç grubuna ve birlikte çalıştığı şahıslara yönelik 615 adreste arama kararı alınmış, ortak koordinasyon içerisinde 214... - Son Dakika
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