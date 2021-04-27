İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tekel büfelerin istisna kapsamında yer almadığını belirterek, tam kapanma döneminde bu iş yerlerinin kapalı olacağını söyledi.

Soylu, tam kapanma döneminde uygulanacak tedbirleri değerlendirmek üzere 81 il valisiyle telekonferans yöntemiyle toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya Bakanlık'taki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nin (GAMER) toplantı salonundan katılan Soylu, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamına alınan kişilere tanınan muafiyetlerin ilgili güzergahlarla yani eviyle işi arasında sınırlı olduğunu söyledi.

Denetimleri en üst seviyede tutmak gerektiğini vurgulayan Soylu, "Otel rezervasyonları şu andaki kısmi kısıtlama döneminde bir muafiyet hali sağlıyordu. Tam kapanma döneminde sağlamayacak. Kişinin işi var, Ankara'ya gelmek istiyor, seyahat izin belgesi almış, seyahat izin belgesi ile otel rezervasyonu yaptırabilir. O da ücretini ödemek ve onu göstermek karşılığında. Yani sadece bir rezervasyon kağıdı da yeterli değil." ifadelerini kullandı.

Soylu, cenaze törenleriyle ilgili geçmiş uygulamalara değinerek, bu dönemde cenazenin birinci derecede yakınlarına 10 kişiye kadar otomatik olarak izin verileceğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı ile sistemlerini entegre ettiklerini anlatan Soylu, bu sayede izin belgesi için cenazeye gidecek kişilerin herhangi bir birime başvurmasına gerek olmadığını kaydetti.

Tarım işçilerinin izin belgesi alabilmesi

Tarım işçilerinin seyahat durumuna değinen Soylu, "Tarım için şu anda çok önemli bir dönemin içerisindeyiz. Şehirler arası hareketlenme dönemi var. Yani vatandaşlarımız, tarım bölgelerine gidiyor. Bu konuda da geçmiş dönemde uyguladığımız sistemler var. Bir taraftan çiftçi kayıt sistemi belgeleri var, bir taraftan müstahsil belgeleri var. Bunlar giriyorlar e-Devlet'e kendi çiftçi kayıt sisteminden veya ilgili kurumlardan isimlerini buluyorlar ve çok rahat bir şekilde kendi seyahat belgelerini alabilme kabiliyetine sahipler." diye konuştu.

Soylu, bu dönemin gübrenin kullanıldığı, haşerelere karşı ilaçlanmanın yapıldığı dönem olduğuna işaret ederek, bunun için de tamamen açık olduklarını, özellikle üretim ve tedarik zincirinde herhangi bir aksamanın yaşanmaması gerektiğini belirtti.

Bu dönem muhtarlara çok iş düştüğünü belirten Soylu, muhtarların da muafiyet sahibi olduklarını ifade etti.

"Kişiler, mahallindeki camilere gidip namaz kılma imkanına sahipler"

Bakan Soylu, camide ibadet yapma konusuna değinerek, "Kişiler, nasıl mahallindeki markete gidebilecekse mahallindeki camilere gidip namaz kılma imkanına da sahipler. Camiler, bu konuya en riayet eden alanlardan bir tanesidir. Hem mesafeye hem temizliğe hem maskeye riayet ediyorlar." diye konuştu.

Tapu ve nüfus gibi dairelerin de yine diğer kamu kurumlarında olduğu gibi kendi amirlerinin belirlediği kadar personelle çalışacaklarını belirten Soylu, bunların dönüşümlü ya da evden çalışabileceğini söyledi.

Soylu, aşılamalara gitmek isteyenlere de gerekli yardımın sağlanacağını ifade etti.

Emekli maaşı ödemeleri

Noterlerin nöbetçi noter bırakacaklarını bildiren Soylu, bankalarla ilgili tarafta kalan emekli maaşı ödenmelerinin nasıl yapılacağı konusunun ise birkaç gün içinde değerlendirileceğini ve duyurulacağını bildirdi.

Sokak hayvanlarının beslenmesi konusundaki hassasiyetin aynı şekilde devam ettirilmesi talimatını veren Soylu, hayvanları beslemek isteyenlere zorluk çıkarılmamasını istedi.

Soylu, ilçelerdeki seyahat izin kurullarının güncellenmesini, ihtiyaç olması halinde otogarlarda da kurulmasını istedi.

Tekel büfelerine ilişkin soru geldiğine işaret eden Soylu, "Genelge çok açık. İstisnada yer almıyor ve kapalı. Hem burada herhangi bir muafiyet yok hem de bir soru işareti de söz konusu değil." diye konuştu.

(Sürecek)